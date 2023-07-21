https://sputnikarabic.ae/20230721/لبنان-حراك-العسكريين-المتقاعدين-يدعو-للبقاء-على-أهبة-الاستعداد-للنزول-إلى-الشارع-1079284609.html

لبنان: حراك العسكريين المتقاعدين يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع

لبنان: حراك العسكريين المتقاعدين يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع

طالب حراك العسكريين المتقاعدين بإجراء تصحيح عادل للرواتب والأجور يتناسب مع انهيار قيمة الليرة وتضخم الأسعار، وإلغاء جميع الرسوم والضرائب المقترحة في مشروع... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T15:11+0000

2023-07-21T15:11+0000

2023-07-21T15:11+0000

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ودعا الحراك في بيان له، اليوم الجمعة، "جميع الموظفين والعسكريين المتقاعدين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع، وبدء تنفيذ خطوات تصعيدية قاسية لن تكون حتما مثل سابقاتها في حال لم تستجب السلطة للمطالب".ولفت إلى أن "هناك أناس يموتون من الجوع ولا يطلبون أي مساعدة، ومن الجيد أن الطبابة العسكرية تستطيع أن تؤمن لهم الطبابة بالحد المقبول".وأشار إلى أن "مطلب إلغاء الضرائب والرسوم ليس مطلبًا عسكريًا فقط بل مطلبًا شعبيًا".وأوضح أن "كل المساعدات الاجتماعية التي وصلتنا اعتبارًا من تاريخ موازنة 2022، لغاية اليوم، لا تدخل في صلب الراتب بأي شكل من الأشكال ولا تحتسب عند التقاعد، وهذا يعني أنها مساعدة وستتوقف حينما يريدون ذلك، هناك إجحاف بحق الناس وبحق العسكريين".كذلك أكد على أن "المطالب هي بإعادة تصحيح سلم الرتب والرواتب وتحديد الحد الأدنى للأجور، وإدخال المساعدات الاجتماعية في صلب الراتب، وتخفيض الرسوم والضرائب وليس زيادتها، ووقف التهريب".واعتبر الحراك في بيانه أن "وزارة المالية تمعن في فرض الرسوم والضرائب الجائرة على الشرائح الفقيرة ولا تلحظ أي زيادة للأجور، لا بل تعيد فرض ضريبة الدخل على معاشات المتقاعدين".

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