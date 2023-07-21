https://sputnikarabic.ae/20230721/ليبيا-المجتمعون-في-الكونغو-يتوصلون-إلى-توافقات-مهمة-بشأن-المصالحة-الوطنية-1079287345.html

ليبيا... المجتمعون في الكونغو يتوصلون إلى توافقات مهمة بشأن "المصالحة الوطنية"

ليبيا... المجتمعون في الكونغو يتوصلون إلى توافقات مهمة بشأن "المصالحة الوطنية"

أكدت مصادر ليبية أن الاجتماعات التي تستضيفها الكونغو بشأن "المصالحة الوطنية"، توصلت إلى عدد من البنود والتوافقات المهمة. 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T17:31+0000

2023-07-21T17:31+0000

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ووفق المصادر، فإن المشاركين توصلوا إلى توافق بشأن أعمال اللجنة التحضيرية، بحيث تعقد كل اجتماعاتها التحضيرية المقبلة في الداخل الليبي، بمشاركة قادة وشخصيات من مختلف المدن الليبية.وأوضحت المصادر في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة التأسيسية ينحصر عملها في التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية المقرر تحديد موعده في وقت لاحق، على أن يعقد في مدينة بنغازي أو مدينة البيضاء.وخلال مؤتمر في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبه موسى الكوني، وعدة شخصيات سياسية وبمشاركة رئيسَي البرلمان، عقيلة صالح، ومجلس الدولة، خالد المشري، دعا المنفي الليبيين إلى التسامح والتصالح.وفي فبراير/ شباط الماضي، كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.وأوضح موسى فقي محمد أن المؤتمر "سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي"، يترأسها الرئيس الكونغولي، دنيس ساسو نغيسو.

https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-النفط-في-طرابلس-تحذر-من-عواقب-إغلاق-حقول-النفط-والموانئ-في-ليبيا-1079091512.html

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