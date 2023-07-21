https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-لا-ترى-أي-مظاهر-لتحضير-روسيا-لاستخدام-السلاح-النووي-1079259259.html

واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي

واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي

أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنس، في مؤتمر أسبن للأمن، أن الولايات المتحدة لا تشاهد أي مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي في الوقت... 21.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-21T00:10+0000

2023-07-21T00:10+0000

2023-07-21T00:10+0000

سلاح روسيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102182/90/1021829003_0:246:3842:2407_1920x0_80_0_0_bc5ae91443f04108739e6776b988c6cc.jpg

وفي كلمته، صرح بيرنس: "نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر".اوالشهر الماضي ، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن:يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".

https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078180629.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم