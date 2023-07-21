https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-لا-ترى-أي-مظاهر-لتحضير-روسيا-لاستخدام-السلاح-النووي-1079259259.html
واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي
واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي
أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنس، في مؤتمر أسبن للأمن، أن الولايات المتحدة لا تشاهد أي مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي في الوقت... 21.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-21T00:10+0000
2023-07-21T00:10+0000
2023-07-21T00:10+0000
سلاح روسيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وفي كلمته، صرح بيرنس: "نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر".اوالشهر الماضي ، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن:يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078180629.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن لا ترى أي مظاهر لتحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي
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أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنس، في مؤتمر أسبن للأمن، أن الولايات المتحدة لا تشاهد أي مؤشرات على تحضير روسيا لاستخدام السلاح النووي في الوقت الحالي.
وفي كلمته، صرح بيرنس: "نحن لا نرصد أي علامات ملموسة تشير إلى نية روسيا استخدام السلاح النووي في الوقت الحاضر".ا
والشهر الماضي ، شددت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ملتزمة بمبدأ عدم جواز استخدام الأسلحة النووية، وأن السيناريو الافتراضي لاستخدام هذه الأسلحة يقتصر حصرًا في الحالات الطارئة.
وقالت زاخاروفا إن "روسيا ملتزمة بشكل كامل بمبدأ عدم السماح بحدوث حرب نووية، التي لا يوجد فيها منتصر، ويجب ألّا تحدث أبدا".
ونوهت المتحدثة باسم الخارجية إلى أن:
السياسة الروسية في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا بحتا، والاستخدام الافتراضي للأسلحة النووية محدد بشكل واضح في الحالات الطارئة ضمن إطار الأهداف الدفاعية حصرا.
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد قال خلال خطاب وجهه إلى المواطنين الروس في أيلول/ سبتمر عام 2022: "إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضدها".
وذكّر الرئيس بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث تعداد المكونات، محذرًا أولئك الذين يحاولون ابتزاز البلاد بالأسلحة النووية من أن "اتجاه الرياح قد يتحول إلى جانبهم".