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بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078180629.html
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكابر الدبلوماسيين والاقتصاديين. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:02+0000
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روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي

بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل

12:02 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 16.06.2023)
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يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكابر الدبلوماسيين والاقتصاديين.
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12:09 GMT 16.06.2023
بوتين: نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة.
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رحب الرئيس الروسي في بداية كلمته بالمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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