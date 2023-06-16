https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078180629.html
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكابر الدبلوماسيين والاقتصاديين. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T12:02+0000
2023-06-16T12:02+0000
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روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
بوتين يلقي كلمة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - عاجل
12:02 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 12:03 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بحضور عدد من الرؤساء وكابر الدبلوماسيين والاقتصاديين.
الجديد أولاًالقديم أولاً
بوتين: نجح نهجنا القائم على القيمة في التنمية الاقتصادية، وحافظنا على سياسة نقدية مسؤولة ومتوازنة.
رحب الرئيس الروسي في بداية كلمته بالمشاركين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023