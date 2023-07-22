عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-الغرب-أبلغ-زيلينسكي-بأنه-لا-يؤمن-بانتصار-الجيش-الأوكراني-1079308709.html
إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكراني
إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكراني
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قادة الغرب أبلغوا زيلينسكي، خلال محادثات خاصة في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن"، أنهم لا يؤمنون بانتصار الجيش الأوكراني في ساحة... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T18:39+0000
2023-07-22T18:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999277_0:0:1797:1010_1920x0_80_0_0_d6810b8aad818cdc1e1f88291d200b7c.jpg
وجاء في وسائل الإعلام: "بينما كان المسؤولون متفائلين بشأن التقدم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان العديد منهم أقل تفاؤلاً في المحادثات الخاصة".يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم يكن حاضرًا شخصيا في الحدث، لكنه تواصل مع قادة الدول الحليفة عبر رابط الفيديو، وأكد لشركائه حسب زعمه أن الهجوم الأوكراني المضاد "على وشك أن يكتسب زخما".وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، فيليب زيليكوف، إلى أن "الأخبار السيئة" تنتظر كييف في الشتاء، إذ ستبدأ خلافات خطيرة في معسكر الدول الغربية حول مسألة المساعدة لأوكرانيا.ولفت إلى العواقب الاقتصادية للصراع وحقيقة أن أمريكا تعاني الكثير من الخسائر للحفاظ على نظام كييف واقفا على قدميه.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجر-الناتو-إلى-صراع-مع-روسيا-1079306129.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999277_178:0:1525:1010_1920x0_80_0_0_80402ae5822e21c71d94123535229973.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكراني

18:39 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصوريستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية "О" لإطلاق صاروخ متعدد نظام "أوراغان" لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
يستعد جنود المجموعة القتالية العسكرية О لإطلاق صاروخ متعدد نظام أوراغان لضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن قادة الغرب أبلغوا زيلينسكي، خلال محادثات خاصة في منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن"، أنهم لا يؤمنون بانتصار الجيش الأوكراني في ساحة المعركة.
وجاء في وسائل الإعلام: "بينما كان المسؤولون متفائلين بشأن التقدم العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، كان العديد منهم أقل تفاؤلاً في المحادثات الخاصة".
يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لم يكن حاضرًا شخصيا في الحدث، لكنه تواصل مع قادة الدول الحليفة عبر رابط الفيديو، وأكد لشركائه حسب زعمه أن الهجوم الأوكراني المضاد "على وشك أن يكتسب زخما".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسيا
15:43 GMT
وأشار الدبلوماسي الأمريكي السابق، فيليب زيليكوف، إلى أن "الأخبار السيئة" تنتظر كييف في الشتاء، إذ ستبدأ خلافات خطيرة في معسكر الدول الغربية حول مسألة المساعدة لأوكرانيا.
ولفت إلى العواقب الاقتصادية للصراع وحقيقة أن أمريكا تعاني الكثير من الخسائر للحفاظ على نظام كييف واقفا على قدميه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала