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https://sputnikarabic.ae/20230722/الصحة-العالمية-محذرة-تفشي-حمى-الضنك-قد-يصل-لمستويات-قياسية-في-2023-1079305419.html
الصحة العالمية محذرة: تفشي حمى الضنك قد يصل لمستويات قياسية في 2023
الصحة العالمية محذرة: تفشي حمى الضنك قد يصل لمستويات قياسية في 2023
قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي حمى الضنك ربما يقترب من مستويات قياسية خلال العام الجاري لعدة أسباب أبرزها الاحتباس الحراري والجفاف. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T15:40+0000
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وأوضحت المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل حافزا لأنواع البعوض، التي تنقل المرض، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يوم الجمعة.ولفتت المنظمة إلى أن معدلات الإصابة بحمى الضنك تسجل ارتفاعات مستمرة، مشيرة إلى أن المعدلات التي تم تسجيلها العام الماضي تقدر بنحو 8 أضعاف معدلات عام 2000.وحذرت المنظمة من أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى أن تأثيرها يمكن أن يصل إلى 129 دولة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وصفت منظمة الصحة العالمية حمى الضنك بأنها أحد أسرع الأمراض المدارية انتشارا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدا وبائيا.وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات "حمى الضنك"، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن تنتقل إليهم عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.وتسبب حمى الضنك أعراض أبرزها آلام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم والغثيان وصداع وفقدان للشهية، إضافة إلى ظهور طفح جلدي في بعض الحالات.ويحتاج المصاب بحمى الضنك إلى أسبوع أو أسبوعين للتعافي بينما تكون بعض الحالات في حاجة إلى رعاية طبية داخل المستشفيات، لكن معدلات الوفيات الناتجة عنها لا تتجاوز 1 في المئة.
https://sputnikarabic.ae/20230721/الصحة-المصرية-تكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-ظهور-حمى-الضنك-في-الصعيد-1079284150.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/بعد-ظهورها-في-قرية-مصرية-ما-هي-مراحل-حمى-الضنك-وأعراضها-1079182043.html
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أخبار العالم الآن, الصحة, الأخبار
أخبار العالم الآن, الصحة, الأخبار

الصحة العالمية محذرة: تفشي حمى الضنك قد يصل لمستويات قياسية في 2023

15:40 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Felipe Danaنوع البعوض الذي ينقل فيروس "زيكا"
نوع البعوض الذي ينقل فيروس زيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي حمى الضنك ربما يقترب من مستويات قياسية خلال العام الجاري لعدة أسباب أبرزها الاحتباس الحراري والجفاف.
وأوضحت المنظمة أن ارتفاع درجات الحرارة يمثل حافزا لأنواع البعوض، التي تنقل المرض، حسبما ذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يوم الجمعة.
ولفتت المنظمة إلى أن معدلات الإصابة بحمى الضنك تسجل ارتفاعات مستمرة، مشيرة إلى أن المعدلات التي تم تسجيلها العام الماضي تقدر بنحو 8 أضعاف معدلات عام 2000.
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
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الصحة المصرية تكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات ظهور "حمى الضنك" في الصعيد
أمس, 15:02 GMT
وحذرت المنظمة من أن نحو نصف سكان العالم معرضون لخطر الإصابة بحمى الضنك، مشيرة إلى أن تأثيرها يمكن أن يصل إلى 129 دولة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، وصفت منظمة الصحة العالمية حمى الضنك بأنها أحد أسرع الأمراض المدارية انتشارا على مستوى العالم، مشيرة إلى أنها تمثل تهديدا وبائيا.
وحمى الضنك هي عدوى فيروسية تسببها فيروسات "حمى الضنك"، والتي لا تنتقل بشكل مباشر من البشر إلى البشر، لكن تنتقل إليهم عند تعرضهم للسعات البعوض الحامل لهذه العدوى.
امرأة ترتدي كمامة طبية وتخضع لفحص درجة حرارة جسدها على متن قارب سياحي في مدينة الأقصر بجنوب مصر، للكشف عن فيروس كورونا المستجد، 8 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
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بعد ظهورها في قرية مصرية.. ما هي مراحل حمى الضنك وأعراضها
18 يوليو, 12:05 GMT
وتسبب حمى الضنك أعراض أبرزها آلام العضلات وارتفاع درجة حرارة الجسم والغثيان وصداع وفقدان للشهية، إضافة إلى ظهور طفح جلدي في بعض الحالات.
ويحتاج المصاب بحمى الضنك إلى أسبوع أو أسبوعين للتعافي بينما تكون بعض الحالات في حاجة إلى رعاية طبية داخل المستشفيات، لكن معدلات الوفيات الناتجة عنها لا تتجاوز 1 في المئة.
© Sputnikمن بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
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