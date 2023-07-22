https://sputnikarabic.ae/20230722/العراق-القبض-على-404-إرهابيين-وتجار-مخدرات-خلال-أسبوع-1079301853.html
العراق... القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات خلال أسبوع
العراق... القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات خلال أسبوع
أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، بأن عناصرها تمكنت من القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات ومتعاطين خلال أسبوع. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:58+0000
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ونشرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إحصائية صادرة عن وكالة الاستخبارات العراقية، قالت فيها: "بلغ مجموع العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري 86 إرهابيا، كما شملت عمليات القبض أيضا 318 من تجار المخدرات والمتعاطين".واعتقلت الاستخبارات العراقية كذلك 998 آخرين على خلفية مواد مختلفة و3 متسللين عرب وأجانب، كما تم العثور على 126 قطعة سلاح مختلفة و12 عبوة ناسفة، واكتشاف على سبعة مواقع تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته.يذكر أن الرئاسة العراقية كانت قد صرحت، اليوم السبت، بأن "هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية"، داعية المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.وأدانت الرئاسة العراقية، في بيان لها، "الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين"، داعية "مواطنيها والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات موتورة وحاقدة تعيش في الدول الغربية وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف البيان، أن "من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم على ألا يتسبب ذلك بضرر لدولتنا وشعبنا ويحرم مواطنينا في الخارج من الخدمات الدبلوماسية".
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https://sputnikarabic.ae/20230722/العراق-يدين-بشدة-حرق-مجموعة-متطرفة-نسخة-من-القرآن-أمام-سفارته-في-الدنمارك-1079290784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق... القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات خلال أسبوع
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أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، بأن عناصرها تمكنت من القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات ومتعاطين خلال أسبوع.
ونشرت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إحصائية صادرة عن وكالة الاستخبارات العراقية، قالت فيها: "بلغ مجموع العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري 86 إرهابيا، كما شملت عمليات القبض أيضا 318 من تجار المخدرات والمتعاطين".
واعتقلت الاستخبارات العراقية كذلك 998 آخرين على خلفية مواد مختلفة و3 متسللين عرب وأجانب، كما تم العثور على 126 قطعة سلاح مختلفة و12 عبوة ناسفة، واكتشاف على سبعة مواقع تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته.
يذكر أن الرئاسة العراقية كانت قد صرحت، اليوم السبت، بأن "هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية
"، داعية المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.
وأدانت الرئاسة العراقية، في بيان لها، "الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين"، داعية "مواطنيها والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات وجهات موتورة وحاقدة تعيش في الدول الغربية وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف البيان، أن "من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم على ألا يتسبب ذلك بضرر لدولتنا وشعبنا ويحرم مواطنينا في الخارج من الخدمات الدبلوماسية".