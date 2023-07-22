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العراق يؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول
العراق يؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول
جددت وزارة الخارجية العراقية تأكيدها على الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيرة إلى أن ما حدث للسفارة السويدية في بغداد... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T05:43+0000
2023-07-22T05:43+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "وزارة الخارجية تؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتؤكد للبعثات الدبلوماسية الدائمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية وسلامة الموظفين الدبلوماسيين في جميع البعثات".وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أن "ما حدث لسفارة مملكة السويد في بغداد لا يمكن أن يتكرر وأي أعمال مماثلة ستقدم للعدالة".وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية السويدية، يوم الخميس الماضي، الهجوم على مقر سفارتها في بغداد، محمّلة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.وقالت الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، وأضافت الخارجية السويدية أن "الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا".وتابع البيان: "جميع موظفي سفارتنا في بغداد في أمان والسلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".وفي وقت سابق صباح الخميس الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230722/العراق-يدين-بشدة-حرق-مجموعة-متطرفة-نسخة-من-القرآن-أمام-سفارته-في-الدنمارك-1079290784.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, السويد
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, السويد

العراق يؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول

05:43 GMT 22.07.2023
© Photo / Iraqi ministry of foreign affairsأحمد الصحاف متحدث الخارجية العراقية
أحمد الصحاف متحدث الخارجية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Photo / Iraqi ministry of foreign affairs
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جددت وزارة الخارجية العراقية تأكيدها على الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، مشيرة إلى أن ما حدث للسفارة السويدية في بغداد عمل لا يمكن تكراره.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بيانا قال فيه إن "وزارة الخارجية تؤكد الالتزام الكامل باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتؤكد للبعثات الدبلوماسية الدائمة أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية وسلامة الموظفين الدبلوماسيين في جميع البعثات".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية أن "ما حدث لسفارة مملكة السويد في بغداد لا يمكن أن يتكرر وأي أعمال مماثلة ستقدم للعدالة".
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
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وفي وقت سابق، دانت وزارة الخارجية السويدية، يوم الخميس الماضي، الهجوم على مقر سفارتها في بغداد، محمّلة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.
وقالت الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، وأضافت الخارجية السويدية أن "الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا".
وتابع البيان: "جميع موظفي سفارتنا في بغداد في أمان والسلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".
وفي وقت سابق صباح الخميس الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.
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