https://sputnikarabic.ae/20230720/السويد-تدين-الهجوم-على-مقر-سفارتها-في-بغداد-وتحمل-السلطات-العراقية-مسؤولية-حماية-موظفيها-1079235426.html
السويد تدين الهجوم على مقر سفارتها في بغداد وتحمل السلطات العراقية مسؤولية حماية موظفيها
السويد تدين الهجوم على مقر سفارتها في بغداد وتحمل السلطات العراقية مسؤولية حماية موظفيها
دانت الخارجية السويدية، اليوم الخميس، الهجوم على مقر سفارتها في بغداد، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها. 20.07.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، مضيفة أن "الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا".وأضاف البيان: "جميع موظفي سفارتنا في بغداد في أمان والسلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".وفي وقت سابق، صباح اليوم، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية احتجاجا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم.يأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.يشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأثارت إهانة وحرق القرآن في ستوكهولم موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، ودعت العراق السلطات السويدية إلى تسليم المهاجر المسؤول عن الحادث.وقد أدان العديد من رؤساء الدول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس التعاون الخليجي، الواقعة.
https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلام-محتجون-يقتحمون-السفارة-السويدية-في-بغداد-1079234536.html
https://sputnikarabic.ae/20230720/الخارجية-العراقية-تدين-بـأشد-العبارات-حادثة-حرق-مقر-السفارة-السويدية-لدى-بغداد--1079235210.html
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السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, القرآن, القرآن الكريم
السويد, العراق, أخبار العراق اليوم, القرآن, القرآن الكريم
السويد تدين الهجوم على مقر سفارتها في بغداد وتحمل السلطات العراقية مسؤولية حماية موظفيها
02:23 GMT 20.07.2023 (تم التحديث: 02:25 GMT 20.07.2023) تابعنا عبر
دانت الخارجية السويدية، اليوم الخميس، الهجوم على مقر سفارتها في بغداد، محملة السلطات العراقية مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها.
وقالت الخارجية في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "ندين جميع الاعتداءات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية"، مضيفة أن "الهجمات على السفارات والدبلوماسيين تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية فيينا".
وأضاف البيان: "جميع موظفي سفارتنا في بغداد في أمان والسلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية احتجاجا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم.
يأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.
يشار إلى أنه في 28 يونيو/حزيران، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".
وأثارت إهانة وحرق القرآن في ستوكهولم
موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، ودعت العراق السلطات السويدية إلى تسليم المهاجر المسؤول عن الحادث.
وقد أدان العديد من رؤساء الدول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس التعاون الخليجي، الواقعة.