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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-56-مرة-ومقتل-امرأة-وإصابة-آخرين-1079311269.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 56 مرة ومقتل امرأة وإصابة آخرين
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 56 مرة ومقتل امرأة وإصابة آخرين
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T21:59+0000
2023-07-22T22:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 56 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان، أن مناطق ست بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ميخايلوفكا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا ولوغانسك.ووفقًا للمكتب التمثيلي، توفيت امرأة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، كما أصيب ثلاثة مدنيين في دونيتسك، ماكيفكا، بجروح متفاوتة الخطورة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجر-الناتو-إلى-صراع-مع-روسيا-1079306129.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 56 مرة ومقتل امرأة وإصابة آخرين

21:59 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 22:00 GMT 22.07.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 56 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 175 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، أنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 56 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 175 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق ست بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي، غورلوفكا، ميخايلوفكا، منطقة ياسينوفاتايا، دونيتسك، ماكييفكا ولوغانسك.
ووفقًا للمكتب التمثيلي، توفيت امرأة في منطقة كيروفسكي في دونيتسك، كما أصيب ثلاثة مدنيين في دونيتسك، ماكيفكا، بجروح متفاوتة الخطورة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسيا
15:43 GMT
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 38 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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