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https://sputnikarabic.ae/20230722/تركيا-ترسل-3-طائرات-إطفاء-إلى-اليونان-لمحاربة-حرائق-الغابات--1079290940.html
تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات
تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات
قالت مديرية الاتصالات التركية، يوم الجمعة، إن تركيا سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T00:44+0000
2023-07-22T00:44+0000
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وقالت المديرية على تويتر: "بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان".والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
https://sputnikarabic.ae/20210811/الحرائق-تشتعل-مجددا-في-اليونان-بالقرب-من-أولمبيا-القديمة-1049818093.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, حرائق غابات, العالم
أخبار تركيا اليوم, اليونان, حرائق غابات, العالم

تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات

00:44 GMT 22.07.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinisامرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021.
امرأة تحمل كلبًا بين ذراعيها مع اقتراب حرائق الغابات من قرية بيفكي في جزيرة إيفيا، ثاني أكبر جزيرة في اليونان، 8 أغسطس 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / Angelos Tzortzinis
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قالت مديرية الاتصالات التركية، يوم الجمعة، إن تركيا سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان.
وقالت المديرية على تويتر: "بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان".
حرائق الغابات تصل أثينا، اليونان 3 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2021
الحرائق تشتعل مجددا في اليونان بالقرب من أولمبيا القديمة
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والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.
وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.
وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
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