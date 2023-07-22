https://sputnikarabic.ae/20230722/تركيا-ترسل-3-طائرات-إطفاء-إلى-اليونان-لمحاربة-حرائق-الغابات--1079290940.html
تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات
تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات
قالت مديرية الاتصالات التركية، يوم الجمعة، إن تركيا سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T00:44+0000
2023-07-22T00:44+0000
2023-07-22T00:44+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
حرائق غابات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743332_0:219:3077:1949_1920x0_80_0_0_14c126a6ca3df4359d89302cec0faa9f.jpg
وقالت المديرية على تويتر: "بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان".والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.وتجتاح اليونان حرائق شديدة في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.
https://sputnikarabic.ae/20210811/الحرائق-تشتعل-مجددا-في-اليونان-بالقرب-من-أولمبيا-القديمة-1049818093.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/09/1053743332_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_f260fb29f357c672c7f97da28187440d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, اليونان, حرائق غابات, العالم
أخبار تركيا اليوم, اليونان, حرائق غابات, العالم
تركيا ترسل 3 طائرات إطفاء إلى اليونان لمحاربة حرائق الغابات
تابعنا عبر
قالت مديرية الاتصالات التركية، يوم الجمعة، إن تركيا سترسل طائرتين للإطفاء البحري وطائرة هليكوبتر للإطفاء مع طواقمهم لمحاربة حرائق الغابات في اليونان.
وقالت المديرية على تويتر: "بناءً على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، سيتم إرسال 2 طائرة للإطفاء وطائرة هليكوبتر للإطفاء، مسجلة في قائمة وزارة الزراعة والغابات والطواقم إلى اليونان".
والثلاثاء الماضي، صرح المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليوس فاثراكوجيانيس، أن أثينا طلبت المساعدة في مكافحة الحرائق
من آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي، التي وعدت بإرسال أربع طائرات للمساعدة في إخماد الحرائق الكبيرة التي تجتاح اليونان.
وقد ردت بولندا على طلب اليونان على الفور بتقديم 149 من رجال الإطفاء و49 مركبة، وأرسلت رومانيا 40 من رجال الإطفاء و5 مركبات، وعرضت سلوفاكيا 31 رجل إطفاء و15 مركبة.
وتجتاح اليونان حرائق شديدة
في جميع أنحاء البلاد، وتعد الأخطر في مقاطعة أتيكا الغربية بالقرب من منتجع لوتراكي على خليج كورينث وجزيرة رودوس.