عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/عضو-كنيست-سابق-لـسبوتنيك-الاحتجاجات-تهز-عرش-نتنياهو-لكنها-لن-تصل-إلى-حرب-أهلية-1079308332.html
عضو كنيست سابق لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات تهز عرش نتنياهو لكنها لن تصل إلى حرب أهلية
عضو كنيست سابق لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات تهز عرش نتنياهو لكنها لن تصل إلى حرب أهلية
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرة في نهجها وخطتها للانقلاب... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T18:14+0000
2023-07-22T18:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/16/1079308449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3abc490cb89087ea4e27630d31309ef.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات الضخمة التي تهز الشوارع، وتضرب صفوف الجيش الإسرائيلي، مع رفض المئات لأداء الخدمة العسكرية، لم تمنع نتنياهو من المضي قدما في إجراءات إفراغ المحكمة العليا من مضمونها.وأوضح كنعان أن "القوانين المزمع إقرارها في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، تمنع المحكمة من التدخل في القرارات الحكومية أو البرلمانية كما كان في السابق، وهذا الأمر عمليا يوصل دولة إسرائيلية بشكل أكبر إلى العنصرية والفاشية ودولة الرجل الواحد الذي يتحكم في كل ما يدور بالبلاد".وقال رئيس الحزب القومي العربي إن ما يحدث في إسرائيل غير طبيعي، ولا يمكن معه احتساب إسرائيل ضمن المنظومة الديمقراطية في العالم، وبين مصاف الدول التي تحترم القوانين، حيث تتجه أكثر نحو الديكتاتورية والفاشية، ما دفع إلى حدوث صدام قوي بين الجناحين السياسيين المؤيد والمعارض لهذه الخطوات.واستبعد عضو الكنيست السابق أن "تدفع التظاهرات إلى حرب أهلية في إسرائيل، لكنه أكد مساهمتها في إضعاف إسرائيل ونظامها، وتعطي للعالم فرصة أن يغير وجهة نظره تجاه هذا الكيان، والنظام القائم".وأوضح حسن كنعان أن الضغوط العالمية والدولية، والاحتجاجات المحلية قد تدفع بنيامين نتنياهو للتخفيف من هذه الإجراءات، أو تعديلها بشكل يمنع الاصطدام بين القوى السياسية والشارع، مضيفا: "لكن نتنياهو يقاوم أي ضغوط في الوقت الراهن للحفاظ على نفسه وحكومته بسبب الملفات الجنائية المرفوعة ضده بتهم الاختلاس والفساد وخيانة الأمانة، وهي خطته الوحيدة للهروب من القضاء".وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مع-تزايد-رفض-الخدمة-العسكرية-هل-تدفع-التعديلات-القضائية-لانهيار-الجيش-الإسرائيلي؟-1079227043.html
https://sputnikarabic.ae/20230722/محافظ-جنين-استمرار-الاقتحامات-في-المدن-الفلسطينية-إرهاب-إسرائيلي-يتنافي-مع-القوانين-الدولية-1079307893.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/16/1079308449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a647695fcc6b67b24d9bb6cb7b769fd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, حصري

عضو كنيست سابق لـ"سبوتنيك": الاحتجاجات تهز عرش نتنياهو لكنها لن تصل إلى حرب أهلية

18:14 GMT 22.07.2023
© AFP 2023احتجاجات إسرائيل
احتجاجات إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قال محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمرة في نهجها وخطتها للانقلاب على الجهاز القضائي رغم الاعتراضات والتظاهرات الصاخبة في كل أنحاء إسرائيل.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاحتجاجات الضخمة التي تهز الشوارع، وتضرب صفوف الجيش الإسرائيلي، مع رفض المئات لأداء الخدمة العسكرية، لم تمنع نتنياهو من المضي قدما في إجراءات إفراغ المحكمة العليا من مضمونها.
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
مع تزايد رفض الخدمة العسكرية.. هل تدفع التعديلات القضائية لانهيار الجيش الإسرائيلي؟
19 يوليو, 16:23 GMT
وأوضح كنعان أن "القوانين المزمع إقرارها في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، تمنع المحكمة من التدخل في القرارات الحكومية أو البرلمانية كما كان في السابق، وهذا الأمر عمليا يوصل دولة إسرائيلية بشكل أكبر إلى العنصرية والفاشية ودولة الرجل الواحد الذي يتحكم في كل ما يدور بالبلاد".
وقال رئيس الحزب القومي العربي إن ما يحدث في إسرائيل غير طبيعي، ولا يمكن معه احتساب إسرائيل ضمن المنظومة الديمقراطية في العالم، وبين مصاف الدول التي تحترم القوانين، حيث تتجه أكثر نحو الديكتاتورية والفاشية، ما دفع إلى حدوث صدام قوي بين الجناحين السياسيين المؤيد والمعارض لهذه الخطوات.
واستبعد عضو الكنيست السابق أن "تدفع التظاهرات إلى حرب أهلية في إسرائيل، لكنه أكد مساهمتها في إضعاف إسرائيل ونظامها، وتعطي للعالم فرصة أن يغير وجهة نظره تجاه هذا الكيان، والنظام القائم".
اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
محافظ جنين: استمرار الاقتحامات في المدن الفلسطينية إرهاب إسرائيلي يتنافي مع القوانين الدولية
17:49 GMT
وأوضح حسن كنعان أن الضغوط العالمية والدولية، والاحتجاجات المحلية قد تدفع بنيامين نتنياهو للتخفيف من هذه الإجراءات، أو تعديلها بشكل يمنع الاصطدام بين القوى السياسية والشارع، مضيفا: "لكن نتنياهو يقاوم أي ضغوط في الوقت الراهن للحفاظ على نفسه وحكومته بسبب الملفات الجنائية المرفوعة ضده بتهم الاختلاس والفساد وخيانة الأمانة، وهي خطته الوحيدة للهروب من القضاء".
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.
وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала