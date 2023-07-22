https://sputnikarabic.ae/20230722/محافظ-جنين-استمرار-الاقتحامات-في-المدن-الفلسطينية-إرهاب-إسرائيلي-يتنافي-مع-القوانين-الدولية-1079307893.html
محافظ جنين: استمرار الاقتحامات في المدن الفلسطينية إرهاب إسرائيلي يتنافي مع القوانين الدولية
محافظ جنين: استمرار الاقتحامات في المدن الفلسطينية إرهاب إسرائيلي يتنافي مع القوانين الدولية
قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ مدينة جنين، إن "الاحتلال مستمر في اقتحام المدن الفلسطينية في جنين ونابلس ورام الله وكل أماكن الضفة الغربية، حيث يمضي قدمًا في... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T17:49+0000
2023-07-22T17:49+0000
2023-07-22T17:49+0000
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إعادة اقتحام المدن الفلسطينية من قبل إسرائيل رسالة تعبر عن صلف الاحتلال، وسلوك يتنافي مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي تحكم العالم.وأوضح أن "إسرائيل تأثرت كثيرًا بالاهتمام الدولي الكبير بالعدوان الأخير على مخيم جنين، حيث زارت العديد من الوفود الأجنبية والقنصليات المحافظة، وأطلعوا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل دائم في المخيم".وبين أن الرسالة الأكبر كانت لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والذي زار المخيم ومقبرة الشهداء، وبعث برسالة قوية للشعب الفلسطيني وإسرائيل، التي دائما ما تراهن على ضعف السلطة، وعزلها عن الوجود في المخيم.وقال إن زيارة عباس دليل على أن السلطة تتواجد في كل المدن والربوع الفلسطينية، وفي الوقت الذي تريده، ولا توجد أي قوة تستطيع أن تمنعها في التواجد بأي مكان.وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "بتحقيق دولي في جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سبسطية في نابلس، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة".وأكدت الوزارة أن "تضارب روايات الاحتلال بشأن ملابسات جريمته دليل كذب تلك الروايات التي تهدف لتبريرها، وإطلاق وابل من الرصاص على المركبة التي كانت تقلهما تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد، وهذا يجعل من كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لجنود الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها، وقتل من فيها".ولقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غربي مدينة نابلس.وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل اعتقلت، اليوم السبت، شابين من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، كما اقتحمت قرى وبلدات عرابة، ومسلية، ومركة، والفندقومية، جنوب جنين، وجلبون، وفقوعة، والجلمة، وكثفت من وجودها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.
https://sputnikarabic.ae/20230722/فلسطين-تطالب-بتحقيق-دولي-في-جريمة-الإعدام-البشعة-التي-ارتكبتها-إسرائيل-في-نابلس-1079298970.html
https://sputnikarabic.ae/20230722/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-بـ120-مليون-دولار-لتعزيز-التطبيع-العربي-مع-إسرائيل-1079305585.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
محافظ جنين: استمرار الاقتحامات في المدن الفلسطينية إرهاب إسرائيلي يتنافي مع القوانين الدولية
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قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ مدينة جنين، إن "الاحتلال مستمر في اقتحام المدن الفلسطينية في جنين ونابلس ورام الله وكل أماكن الضفة الغربية، حيث يمضي قدمًا في تنفيذ جرائمه بكل ربوع الوطن".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إعادة اقتحام المدن الفلسطينية من قبل إسرائيل رسالة تعبر عن صلف الاحتلال، وسلوك يتنافي مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي تحكم العالم.
وأكد أن مداهمة إسرائيل للعديد من مناطق الريف الفلسطيني التابعة لمحافظة جنين مستمرة، حيث لا يمضي يومًا وتنفذ إسرائيل اقتحامًا وعدوانًا في مدن جنين، ومضى قائلًا: "يوجد الإرهاب في فلسطين بسبب الاحتلال، وأينما وجد يظهر الإرهاب".
وأوضح أن "إسرائيل تأثرت كثيرًا بالاهتمام الدولي الكبير بالعدوان الأخير على مخيم جنين، حيث زارت العديد من الوفود الأجنبية والقنصليات المحافظة، وأطلعوا على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بشكل دائم في المخيم".
وبين أن الرسالة الأكبر كانت لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والذي زار المخيم ومقبرة الشهداء، وبعث برسالة قوية للشعب الفلسطيني وإسرائيل، التي دائما ما تراهن على ضعف السلطة، وعزلها عن الوجود في المخيم.
وقال إن زيارة عباس دليل على أن السلطة تتواجد في كل المدن والربوع الفلسطينية، وفي الوقت الذي تريده، ولا توجد أي قوة تستطيع أن تمنعها في التواجد بأي مكان.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، "بتحقيق دولي في جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سبسطية في نابلس، وتقديم المجرمين، ومن يقف خلفهم للعدالة".
وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة"، معتبرة أنها امتداد لاستهداف سبسطية، ومواطنيها، ومنطقتها الأثرية، ونتيجة للتسهيلات التي تمنحها الحكومة الاسرائيلية لجنود الاحتلال لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، والتعامل معهم كأهداف للرماية، والتدريب وقتلهم بدم بارد".
وأكدت الوزارة أن "تضارب روايات الاحتلال بشأن ملابسات جريمته دليل كذب تلك الروايات التي تهدف لتبريرها، وإطلاق وابل من الرصاص على المركبة التي كانت تقلهما تعبير عن حجم الكراهية والحقد والعنصرية والقتل عن سبق إصرار وتعمد، وهذا يجعل من كل مركبة فلسطينية مشبوهة بالنسبة لجنود الاحتلال يمكن إطلاق النار عليها، وقتل من فيها".
ولقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم، عقب استهداف مركبتهما بشكل مباشر من القوات الإسرائيلية في بلدة سبسطية شمال غربي مدينة نابلس.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن فرق الإسعاف تمكنت من نقل جثمان الشاب الذي أُصيب بعيارات نارية مباشرة من قبل القوات الإسرائيلية.
وأضاف جبريل، أن الشاب كان يستقل المركبة برفقة شاب آخر أُصيب هو الآخر بجروح جراء إطلاق النار عليهما، قبل أن يتم اعتقاله من قِبل القوات الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها بشكل كثيف ومباشر على المركبة التي كان يستقلها المواطنان في بلدة سبسطية، مما أدى إلى إصابة الشابين بجروح خطيرة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن إسرائيل اعتقلت، اليوم السبت، شابين من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، كما اقتحمت قرى وبلدات عرابة، ومسلية، ومركة، والفندقومية، جنوب جنين، وجلبون، وفقوعة، والجلمة، وكثفت من وجودها العسكري في محيط قرى وبلدات المحافظة.