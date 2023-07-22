https://sputnikarabic.ae/20230722/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-9-آخرين-إثر-انفجار-أنبوب-مياه-ساخنة-داخل-مركز-تسوق-في-موسكو--1079307569.html
مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر انفجار أنبوب مياه ساخنة داخل مركز تسوق في موسكو
مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر انفجار أنبوب مياه ساخنة داخل مركز تسوق في موسكو
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، مصرع 4 أشخاص إثر انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز التسوق "فريمينا غودا" في موسكو. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T17:34+0000
2023-07-22T17:34+0000
2023-07-22T17:34+0000
روسيا
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وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "تسببت المأساة في مركز التسوق في وفاة 3 أشخاص آخرين. خالص العزاء لعائلات وأصدقاء الضحايا. فرق الإنقاذ تواصل عملها".وكان قد أعلن في وقت سابق عن وفاة شخص جراء الحادث.وذكرت سلطات الطوارئ في موسكو أن الضحايا المتوفين جميعهن نساء، مضيفة أن 9 مصابين جراء الحادث نُقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.وأعلنت لجنة التحقيق في موسكو، في قناتها على "تلغرام"، أن محققيها صادروا وثائق فنية خاصة بمركز التسوق، وجرى تحديد الأشخاص المسؤولين عن عمليات السلامة والصيانة بالمركز.ويقع مركز التسوق "فريمينا غودا" غربي العاصمة موسكو، على مساحة أكثر من 62 ألف متر مربع، وقد افتُتح عام 2007، ويضم نحو 150 متجرًا تعرض أكثر من 500 علامة تجارية للملابس والأحذية والحلي والعطور وغير ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230606/علماء-روس-يقترحون-إخماد-حرائق-باستخدام-الجليد-القابل-للاشتعال-1077797675.html
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روسيا
مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر انفجار أنبوب مياه ساخنة داخل مركز تسوق في موسكو
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أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، مصرع 4 أشخاص إثر انفجار أنبوب مياه ساخنة في مركز التسوق "فريمينا غودا" في موسكو.
وكتب سوبيانين في قناته على "تلغرام": "تسببت المأساة في مركز التسوق في وفاة 3 أشخاص آخرين. خالص العزاء لعائلات وأصدقاء الضحايا. فرق الإنقاذ تواصل عملها".
وكان قد أعلن في وقت سابق عن وفاة شخص جراء الحادث.
وذكرت سلطات الطوارئ في موسكو أن الضحايا المتوفين جميعهن نساء، مضيفة أن 9 مصابين جراء الحادث نُقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وأعلنت لجنة التحقيق في موسكو، في قناتها على "تلغرام"، أن محققيها صادروا وثائق فنية خاصة بمركز التسوق، وجرى تحديد الأشخاص المسؤولين عن عمليات السلامة والصيانة بالمركز.
ويقع مركز التسوق "فريمينا غودا" غربي العاصمة موسكو، على مساحة أكثر من 62 ألف متر مربع، وقد افتُتح عام 2007، ويضم نحو 150 متجرًا تعرض أكثر من 500 علامة تجارية للملابس والأحذية والحلي والعطور وغير ذلك.