https://sputnikarabic.ae/20230722/وزارة-التعليم-العالي-الروسية-تعلن-خطة-لتدريب-الطلاب-بمجال-الأنظمة-الجوية-غير-المأهولة-1079295190.html

وزارة التعليم العالي الروسية تعلن خطة لتدريب الطلاب بمجال الأنظمة الجوية غير المأهولة

وزارة التعليم العالي الروسية تعلن خطة لتدريب الطلاب بمجال الأنظمة الجوية غير المأهولة

تخطط وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية لتدريب 40 ألف طالب في الجامعات بحلول عام 2025 في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة، وبحلول عام 2030 حوالي 180 ألف شخص. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T08:45+0000

2023-07-22T08:45+0000

2023-07-22T08:45+0000

روسيا

العالم

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وأبلغت الخدمة الصحفية للوزارة وكالة "سبوتنيك" أنه "من المخطط أن يخضع حوالي 40 ألف طالب لتدريب متخصص يتعلق بمجال الأنظمة الجوية غير المأهولة في الجامعات في عام 2025، ونحو 180 ألف طالب في عام 2030".وأشارت الوزارة إلى أن الوحدات التعليمية في إطار المشروع الاتحادي المخطط له باسم "موظفو الأنظمة الجوية غير المأهولة" سيتم تطويرها وتحديثها سنويًا بمشاركة جمعيات تعليمية ومنهجية اتحادية ومؤسسات تعليمية للتعليم العالي.وأضاف البيان أنه بذلك يتم الآن تشكيل مساحة تعليمية في روسيا لمتخصصي التدريب في مجال الأنظمة الجوية غير المأهولة، ويحق للجامعات تطوير برامج تعليمية مرنة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، حتى يتمكنوا من تدريب المتخصصين ذوي الكفاءات الكافية للعمل في هذا المجال.وفي وقت سابق، صرح نائب رئيس مجلس تنمية الاقتصاد الرقمي، أرتيم شيكن، لوكالة "سبوتنيك" أن تلاميذ المدارس الروسية اعتبارًا من 1 سبتمبر، كما هو مخطط، وسيبدأون في تعلم أساسيات استخدام الطائرات دون طيار في دروس التدريب العسكري الأولي، وقد حظيت هذه المبادرة بدعم وزارة الدفاع ووزارة التعليم.في يونيو/ حزيران، وافقت الحكومة الروسية على استراتيجية لتطوير الطيران دون طيار في روسيا حتى عام 2030، على مدى السنوات الـ6 القادمة، يجب أن يظهر فرع جديد من الاقتصاد في البلاد يتعلق بإنشاء واستخدام طائرات دون طيار مدنية.

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