https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-بلاده-لعقد-لجنة-اقتصادية-مشتركة-1079310713.html
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T20:31+0000
2023-07-22T20:31+0000
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طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/إيران-تنفي-مجددا-توريد-طائرات-مسيرة-لروسيا-بعد-فرض-عقوبات-جديدة-من-الاتحاد-الأوروبي-1079291449.html
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أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة
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دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".
تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.
واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.