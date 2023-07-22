عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-الإيراني-يؤكد-لنظيره-التركي-استعداد-بلاده-لعقد-لجنة-اقتصادية-مشتركة-1079310713.html
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة
وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T20:31+0000
2023-07-22T20:31+0000
أخبار تركيا اليوم
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/إيران-تنفي-مجددا-توريد-طائرات-مسيرة-لروسيا-بعد-فرض-عقوبات-جديدة-من-الاتحاد-الأوروبي-1079291449.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم
أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم

وزير الخارجية الإيراني يؤكد لنظيره التركي استعداد بلاده لعقد لجنة اقتصادية مشتركة

20:31 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Sipo
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، نظيره التركي هاكان فيدان لزيارة طهران، مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.
طهران - سبوتنيك. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم السبت: "أجرى عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع فيدان، ودعا نظيره التركي لزيارة طهران مؤكدا استعداد إيران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين في طهران".
تجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران تنفي مجددا توريد طائرات مسيرة لروسيا بعد فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي
02:16 GMT
وتقوم تركيا وإيران بشكل دوري بتوجيه ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران.
واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала