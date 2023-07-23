https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-تم-رفض-طلب-ماكرون-للحضور-إلى-قمة-بريكس-1079321117.html
إعلام: تم رفض طلب ماكرون للحضور إلى قمة "بريكس"
إعلام: تم رفض طلب ماكرون للحضور إلى قمة "بريكس"
أفادت وسائل إعلام جنوب أفريقية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتلق طلب دعوة من السلطات الجنوب أفريقية لحضور قمة "بريكس" في أغسطس المقبل في... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T12:38+0000
2023-07-23T12:38+0000
2023-07-23T12:38+0000
العالم
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وذكرت بوابة News24 الجنوب أفريقية المحلية أن السلطات قامت بإرسال 70 دعوة إلى زعماء دول العالم الجنوبي، لكن لم ترسل دعوات إلى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.وأضافت البوابة الأفريقية أنه بالرغم من طلب الجانب الفرنسي لإرسال دعوة لحضور القمة رفضت سلطات جنوب أفريقيا إرسال الدعوة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وفي وقت سابق، أعلن مسؤول المكتب الرئاسي في جنوب إفريقيا أن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون قمة بريكس، التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس المقبل، بينما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد بلاده في القمة.
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العالم
إعلام: تم رفض طلب ماكرون للحضور إلى قمة "بريكس"
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أفادت وسائل إعلام جنوب أفريقية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتلق طلب دعوة من السلطات الجنوب أفريقية لحضور قمة "بريكس" في أغسطس المقبل في جوهانسبورغ.
وذكرت بوابة News24 الجنوب أفريقية المحلية أن السلطات قامت بإرسال 70 دعوة إلى زعماء دول العالم الجنوبي، لكن لم ترسل دعوات إلى الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.
وأضافت البوابة الأفريقية أنه بالرغم من طلب الجانب الفرنسي لإرسال دعوة لحضور القمة رفضت سلطات جنوب أفريقيا إرسال الدعوة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول المكتب الرئاسي في جنوب إفريقيا أن قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون قمة بريكس، التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و 24 أغسطس المقبل، بينما سيمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد بلاده في القمة.