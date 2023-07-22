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الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى "بريكس"
الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى "بريكس"
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T03:40+0000
2023-07-22T03:40+0000
الجزائر
مجموعة بريكس
العالم العربي
عبد المجيد تبون
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وأكد تبون في حوار مع قناة "CCTV" الصينية، أن عالم بريكس سيساعدهم بشكل أكبر، حيث قدموا طلبًا رسميًا للانضمام إلى بريكس وبنك بريكس، وراسلوا المديرة السابقة للبرازيل لتكون جزءًا من مساهمي بنك بريكس.وأوضح الرئيس الجزائري أن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك بريكس.وقال تبون إن الجزائر تسعى للانضمام إلى تكتل بريكس، موضحًا أن العالم أصبح يتكتل، وأن الجزائر والعالم تثق بسياسة الصين، مشيرًا إلى أن: وأشار الرئيس الجزائري إلى أنهم يسعون منذ فترة لعالم أفضل وأكثر عدالة، مؤكدًا دعمه للعالم متعدد الأقطاب.وكان تبون قد قال في وقت سابق لوسائل إعلام، إن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل "بريكس". مؤكدا أن دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230615/تبون-صون-استقلال-الجزائر-يأتي-بمساعدة-روسيا-في-تسليحنا-والدفاع-عن-حريتنا-فيديو--1078138140.html
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الجزائر, مجموعة بريكس, العالم العربي, عبد المجيد تبون
الجزائر, مجموعة بريكس, العالم العربي, عبد المجيد تبون

الجزائر تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى "بريكس"

03:40 GMT 22.07.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، أن بلاده قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأكد تبون في حوار مع قناة "CCTV" الصينية، أن عالم بريكس سيساعدهم بشكل أكبر، حيث قدموا طلبًا رسميًا للانضمام إلى بريكس وبنك بريكس، وراسلوا المديرة السابقة للبرازيل لتكون جزءًا من مساهمي بنك بريكس.
زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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وأوضح الرئيس الجزائري أن أول مساهمة لبلاده ستكون بمليار ونصف مليار دولار لدخول بنك بريكس.
وقال تبون إن الجزائر تسعى للانضمام إلى تكتل بريكس، موضحًا أن العالم أصبح يتكتل، وأن الجزائر والعالم تثق بسياسة الصين، مشيرًا إلى أن:
الانضمام إلى بريكس سيفتح آفاقًا اقتصادية جديدة للجزائر.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أنهم يسعون منذ فترة لعالم أفضل وأكثر عدالة، مؤكدًا دعمه للعالم متعدد الأقطاب.
وكان تبون قد قال في وقت سابق لوسائل إعلام، إن الجزائر اقتربت من الانضمام إلى تكتل "بريكس". مؤكدا أن دول المجموعة لن تمانع في منح الجزائر العضوية الكاملة.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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