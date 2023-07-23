https://sputnikarabic.ae/20230723/إيطاليا-يجب-أن-نتعاون-ضد-الهجرة-غير-الشرعية-ونعزز-مبادرات-مكافحة-الفقر-1079328333.html
إيطاليا: يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز مبادرات مكافحة الفقر
إيطاليا: يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز مبادرات مكافحة الفقر
دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ضرورة ردع شبكات الاتجار بالبشر وتحقيق... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T19:08+0000
2023-07-23T19:08+0000
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العالم
إيطاليا
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن ميلوني قولها، في مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في روما: "يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز المبادرات لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل".ونوهت إلى أن مؤتمر التنمية والهجرة "لم يكن مجرد أحاديث وإنما مبادرة نسميها عملية روما".وأضافت: "يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية".استضافت روما، اليوم الأحد، مؤتمرا دوليا يهدف إلى وقف الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، حيث دعت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما لحضور "مؤتمر دولي" لمكافحة الهجرة.وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في أفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيركز أيضاً على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية.
https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-ليبي-نحذر-من-توقيع-أي-اتفاقيات-لتوطين-مهاجرين-غير-شرعيين-في-البلاد-1079325890.html
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العالم, إيطاليا
إيطاليا: يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز مبادرات مكافحة الفقر
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دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى ضرورة ردع شبكات الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن ميلوني قولها، في مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر التنمية والهجرة المنعقد في روما: "يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز المبادرات لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل".
وتابعت: "من الضروري وقف شبكات الاتجار بالبشر إنه هدف نتشاركه جميعا، إلى جانب ذلك من الضروري مساعدة الفارين من الحرب والإرهاب".
ونوهت إلى أن مؤتمر التنمية والهجرة "لم يكن مجرد أحاديث وإنما مبادرة نسميها عملية روما".
وكانت ميلوني قد أكدت في كلمتها بافتتاح المؤتمر: "إيطاليا وأوروبا بحاجة إلى الهجرة ولكن لا يمكننا إعطاء إشارة بأن أولئك الذين يدخلون بشكل غير قانوني سيكافؤون".
وأضافت: "يجب مساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية".
استضافت روما، اليوم الأحد، مؤتمرا دوليا يهدف إلى وقف الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا، حيث دعت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما لحضور "مؤتمر دولي" لمكافحة الهجرة.
وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في أفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيركز أيضاً على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية.