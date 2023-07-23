https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-ليبي-نحذر-من-توقيع-أي-اتفاقيات-لتوطين-مهاجرين-غير-شرعيين-في-البلاد-1079325890.html

برلماني ليبي: نحذر من توقيع أي اتفاقيات لتوطين مهاجرين غير شرعيين في البلاد

برلماني ليبي: نحذر من توقيع أي اتفاقيات لتوطين مهاجرين غير شرعيين في البلاد

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، طلال الميهوب، إيطاليا من توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبدالحميد الدبيبة،... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T16:09+0000

2023-07-23T16:09+0000

2023-07-23T16:09+0000

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بنغازي– سبوتنيك. وقال الميهوب في تصريحات لـ"سبوتنيك" حول زيارة الدبيبة إلى إيطاليا والتكهنات بشأن توقيع اتفاقيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية: "نحذر دولة إيطاليا سواء الحكومة أو البرلمان من توقيع أي اتفاقية مع، عبد الحميد الدبيبة، والمنفي بخصوص توطين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد ونعتبر أي خطوة في هذا الاتجاه كأن لم يكن".وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي: "سيكون لنا رسالة بالخصوص موجهة لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الإيطالي".ودعا الميهوب "القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة، خليفة حفتر، بمنع توطين أي مهاجر بجميع السبل في ليبيا عامة والرقعة الجغرافية تحت سيطرة القوات المسلحة خاصة".ورداً على سؤال حول دعوة الدبيبة الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة متوازنة بشأن الهجرة غير الشرعية، أوضح الميهوب أن "الدبيبة أقدم على هذه الخطوة من أجل البقاء (في المنصب) وهو ينفذ كل ما يطلب منه".وأضاف أن "مجلس النواب الليبي سيطرح ويناقش ملف الهجرة غير الشرعية خلال جلسته القادمة تحت قبة البرلمان الليبي وسيكون هذا الملف حاضراً".وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما: "نثمن الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، للتعاون في ملف الهجرة غير النظامية، وندعو إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي".وأضاف: "نؤكد أن رؤيتنا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور، ونطالب في قمة اليوم بحق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيًا وسياسيًا وماديًا".يشارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزراء ومسؤولين ليبيين، اليوم الأحد، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد في روما بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان لها أن المؤتمر يسعى لمساعدة الدول في أفريقيا على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا، مشيرة إلى أنه سيركز أيضاً على بناء شراكات لمشاريع في قطاعات تشمل الزراعة والبنية.وتعد ليبيا أحد أبرز الدول التي تعاني من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتتطلع السلطات للحصول على الدعم الكافي من الدول الأوروبية لمراقبة الحدود وملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية التي تنشط في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230723/الدبيبة-يطالب-بحق-ليبيا-في-الدعم-الدولي-في-ملف-الهجرة-أمنيا-وسياسيا-وماديا-1079320979.html

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