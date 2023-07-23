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https://sputnikarabic.ae/20230723/الإمارات-تتبنى-الإمكانات-التحويلية-للذكاء-الاصطناعي-التوليدي-لتعزيز-ريادة-الأعمال-1079327339.html
الإمارات تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز ريادة الأعمال
الإمارات تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز ريادة الأعمال
أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، أن دولة الإمارات تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T17:28+0000
2023-07-23T17:28+0000
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وقال الوزير في بيان صحفي: "دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون قائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمكين المؤسسات من الإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تصميم حلول جديدة بوتيرة متسارعة".وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد من أهم عناصر رحلة التحول الرقمي في الدولة، وعاملاً أساسياً في إحداث نقلة نوعية في الصناعات وتمكين الشركات بقدرات غير مسبوقة.وأشار الوزير إلى أن توسيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي يستدعي تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في الدولة، وتطوير الأطر التشريعية المرتبطة بهذا المجال بشكل مستمر وصياغة السياسات واللوائح لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات لتحقيق التوازن بين الابتكار وجودة حياة المجتمع.وفي السياق نفسه، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي بدأت عام 2017، عبر تطوير خارطة طريق لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، وتعمل حالياً على إثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية "تشات جي بي تي" لتحسين خدماتها.
https://sputnikarabic.ae/20230720/آراء-الناس-حول-الذكاء-الاصطناعي-في-مختلف-الدول-1079238126.html
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منوعات, علوم
منوعات, علوم

الإمارات تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز ريادة الأعمال

17:28 GMT 23.07.2023
CC0 / / الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
CC0 / /
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أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، أن دولة الإمارات تتبنى الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتشكيل مستقبل الاقتصاد وتعزيز ريادة الأعمال.
وقال الوزير في بيان صحفي: "دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون قائدة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتمكين المؤسسات من الإبداع في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تسهم في تصميم حلول جديدة بوتيرة متسارعة".
وأكد الوزير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعد من أهم عناصر رحلة التحول الرقمي في الدولة، وعاملاً أساسياً في إحداث نقلة نوعية في الصناعات وتمكين الشركات بقدرات غير مسبوقة.
ما يعتقده الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
وسائط متعددة
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
20 يوليو, 07:55 GMT
وأشار الوزير إلى أن توسيع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي يستدعي تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الرائدة في الدولة، وتطوير الأطر التشريعية المرتبطة بهذا المجال بشكل مستمر وصياغة السياسات واللوائح لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات لتحقيق التوازن بين الابتكار وجودة حياة المجتمع.
وفي السياق نفسه، أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي بدأت عام 2017، عبر تطوير خارطة طريق لإثراء تجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، وتعمل حالياً على إثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما كانت الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم تقنية "تشات جي بي تي" لتحسين خدماتها.
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