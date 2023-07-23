https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-رغم-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-سنعمل-بقوة-على-توريد-الحبوب-لأفريقيا-1079329765.html
بوتين: رغم العقوبات المفروضة على روسيا سنعمل بقوة على توريد الحبوب لأفريقيا -عاجل
بوتين: رغم العقوبات المفروضة على روسيا سنعمل بقوة على توريد الحبوب لأفريقيا -عاجل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا فإن بلاده ستواصل العمل بقوة على تنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة لأفريقيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T21:15+0000
2023-07-23T21:15+0000
2023-07-23T21:15+0000
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فلاديمير بوتين, روسيا
بوتين: رغم العقوبات المفروضة على روسيا سنعمل بقوة على توريد الحبوب لأفريقيا -عاجل
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا فإن بلاده ستواصل العمل بقوة على تنظيم توريد الحبوب والأغذية والأسمدة لأفريقيا.