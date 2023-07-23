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بوتين: رغم العقوبات المفروضة على روسيا سنعمل بقوة على توريد الحبوب لأفريقيا -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-صفقة-الحبوب-استخدمت-دون-خجل-لإثراء-الولايات-المتحدة-وأوروبا--عاجل-1079329857.html
بوتين: صفقة الحبوب استخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا -عاجل
بوتين: صفقة الحبوب استخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا -عاجل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صفقة الحبوب استُخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا عبر إعادة بيع الحبوب من أوكرانيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T21:38+0000
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فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
فلاديمير بوتين, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

بوتين: صفقة الحبوب استخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا -عاجل

21:38 GMT 23.07.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صفقة الحبوب استُخدمت دون خجل لإثراء الولايات المتحدة وأوروبا عبر إعادة بيع الحبوب من أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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