https://sputnikarabic.ae/20230723/تحطم-طائرة-عسكرية-سودانية-بعد-إقلاعها-من-مطار-بورتسودان-1079329090.html
مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية
مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T20:32+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "التيار" السودانية أن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.وأكدت الصحيفة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، ويجري الآن الدفاع المدني محاولات لإخماد الحريق الذي نجم عن الحادث.وفي وقت سابق، ردت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، على "انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور".وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن "هناك تضخيما لعدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم لقوات الدعم السريع"، لافتا إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقا على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة".وأضاف: "هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جنديا وضابط صف، وجميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة للأسف".يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/البعثة-الأممية-في-السودان-تدعو-جميع-الأطراف-إلى-وقف-العمليات-العسكرية-فورا--1079218478.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية
20:32 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 20:45 GMT 23.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، مقتل 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين إثر تحطم طائرة نقل جراءعطل فني، عقب إقلاعها من مطار بورتسودان.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "التيار" السودانية أن طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش السوداني تحطمت بعد إقلاعها من مطار بورتسودان الدولي بسبب عطل فني.
وأكدت الصحيفة أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم، باستثناء طفل واحد نجا من الحادث، ويجري الآن الدفاع المدني محاولات لإخماد الحريق الذي نجم عن الحادث.
وفي وقت سابق، ردت القوات المسلحة السودانية
، اليوم الأحد، على "انضمام 15 ضابطا و527 جنديا من قواتها إلى قوات الدعم السريع في قطاع شرق دارفور".
وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية أن "هناك تضخيما لعدد العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم لقوات الدعم السريع"، لافتا إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقا على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة".
وأضاف: "هم بضعة ضباط تم استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جنديا وضابط صف، وجميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة للأسف".
يشار إلى أنه، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة خرطوم، مخلفةً مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.