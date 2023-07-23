https://sputnikarabic.ae/20230723/حركة-الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تضع-شرطًا-للمشاركة-باجتماع-الأمناء-العامين-في-القاهرة-1079319427.html
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تضع شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تضع شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة
وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأحد، شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T11:40+0000
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وقال النخالة، في تصريحٍ صحفي: إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".وتنفي السلطة الفلسطينية، أن يكون لديها أي معتقلين سياسيين، وتقول إن من تعتقلهم يتم على خلفية قضايا جنائية وخاصة بعد مهاجمة مركز للشرطة في بلدة جبع جنوب جنين.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لاستشهاد 13 مواطناً وإصابة أكثر من 100.وقال النخالة، في وقت سابق، "إننا نعمل لوحدة قوى المقاومة وتكاملها حيثما كانت". وأجرت وكالة "إرنا"، مقابلة مع النخالة، أكد خلالها أن نتائج العملية العسكرية الأخيرة على مدينة جنين كانت ذات أهمية كبرى ومحطة مهمة في مسيرة المقاومة الفلسطينية.وأضاف النخالة: تميزت المعركة ضد الاحتلال الصهيوني بالالتفاف الشعبي ووحدة عناصر وقوى المقاومة، وهي امتداد لمعارك بطولية خاضها شعبنا في قطاع غزة من خلال عمليات عسكرية مختلفة.وشدد على أن الشعب الفلسطيني لم يغادر المقاومة على مدار تاريخه بكل الوسائل المتاحة، معتبرا أن المقاومة جزء أساسي وأصيل في حياة هذا الشعب، مضيفا أن الشعوب الحرة لا تقبل الاحتلال وتقاومه بكل ما أوتيت من قوة.
https://sputnikarabic.ae/20230706/بيان-مشترك-لحركتي-حماس-والجهاد-القضية-الفلسطينية-تتعرض-لمؤامرات-بدعم-وتواطؤ-دولي-1078805083.html
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أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
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حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تضع شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة
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وضع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، اليوم الأحد، شرطًا للمشاركة باجتماع الأمناء العامين في القاهرة.
وقال النخالة، في تصريحٍ صحفي: إن الجهاد الإسلامي لن يذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية".
وتنفي السلطة الفلسطينية، أن يكون لديها أي معتقلين سياسيين، وتقول إن من تعتقلهم يتم على خلفية قضايا جنائية وخاصة بعد مهاجمة مركز للشرطة في بلدة جبع جنوب جنين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية مماثلة
للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين
ومخيّمها، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لاستشهاد 13 مواطناً وإصابة أكثر من 100.
وقال النخالة، في وقت سابق، "إننا نعمل لوحدة قوى المقاومة وتكاملها حيثما كانت". وأجرت وكالة
"إرنا"، مقابلة مع النخالة، أكد خلالها أن نتائج العملية العسكرية الأخيرة على مدينة جنين كانت ذات أهمية كبرى ومحطة مهمة في مسيرة المقاومة الفلسطينية.
وأضاف النخالة: تميزت المعركة ضد الاحتلال الصهيوني بالالتفاف الشعبي ووحدة عناصر وقوى المقاومة، وهي امتداد لمعارك بطولية خاضها شعبنا في قطاع غزة من خلال عمليات عسكرية مختلفة.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني لم يغادر المقاومة على مدار تاريخه بكل الوسائل المتاحة، معتبرا أن المقاومة جزء أساسي وأصيل في حياة هذا الشعب، مضيفا أن الشعوب الحرة لا تقبل الاحتلال وتقاومه بكل ما أوتيت من قوة.