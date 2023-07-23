https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-يكشف-موعد-انهيار-الناتو--1079327851.html
ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"
ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"
صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بأنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبًا، فسيبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T18:09+0000
2023-07-23T18:09+0000
2023-07-23T18:09+0000
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وقال ويلكرسون في مقابلة على موقع "Going Underground": "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، ربما من 12 إلى 15 شهرًا، وسنرى أن "الناتو" يبدأ في التفكك".وأكد ويلكرسون أنه يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف إذا استمر الصراع في أوكرانيا ولم تتخذ واشنطن أي خطوات لحله في المستقبل القريب.ولفت ويلكرسون الانتباه إلى حقيقة أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تزايد استياء سكان الدول الغربية من السياسة الحالية تجاه كييف.ورد ويلكرسون إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التحالف سيصبح أكثر اتحادًا بفضل الدعم المشترك لنظام كييف: "واثق من أن الأحداث في الجمهورية السوفيتية السابقة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة".ويعتقد ويلكرسون أن القادة الأوروبيين الحاليين سيغادرون قريبًا وسيحل محلهم أشخاص جدد سيساهمون في انهيار الكتلة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230723/جنرال-أوكراني-يعترف-بـالفشل-الكبير-للقوات-الأوكرانية-1079321716.html
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العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"
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صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بأنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبًا، فسيبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك خلال عام.
وقال ويلكرسون في مقابلة على موقع "Going Underground": "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، ربما من 12 إلى 15 شهرًا، وسنرى أن "الناتو" يبدأ في التفكك".
وأكد ويلكرسون أنه يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف إذا استمر الصراع في أوكرانيا ولم تتخذ واشنطن أي خطوات لحله في المستقبل القريب.
ولفت ويلكرسون الانتباه إلى حقيقة أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تزايد استياء سكان الدول الغربية من السياسة الحالية تجاه كييف.
ورد ويلكرسون إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التحالف سيصبح أكثر اتحادًا بفضل الدعم المشترك لنظام كييف: "واثق من أن الأحداث في الجمهورية السوفيتية السابقة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة".
ويعتقد ويلكرسون أن القادة الأوروبيين الحاليين سيغادرون قريبًا وسيحل محلهم أشخاص جدد سيساهمون في انهيار الكتلة العسكرية.