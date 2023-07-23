عربي
https://sputnikarabic.ae/20230723/ضابط-أمريكي-يكشف-موعد-انهيار-الناتو--1079327851.html
ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"
ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"
صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بأنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبًا، فسيبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T18:09+0000
2023-07-23T18:09+0000
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_0:118:2200:1356_1920x0_80_0_0_150e802664a427e9e5e2571dbec6b8e3.jpg
وقال ويلكرسون في مقابلة على موقع "Going Underground": "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، ربما من 12 إلى 15 شهرًا، وسنرى أن "الناتو" يبدأ في التفكك".وأكد ويلكرسون أنه يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف إذا استمر الصراع في أوكرانيا ولم تتخذ واشنطن أي خطوات لحله في المستقبل القريب.ولفت ويلكرسون الانتباه إلى حقيقة أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تزايد استياء سكان الدول الغربية من السياسة الحالية تجاه كييف.ورد ويلكرسون إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التحالف سيصبح أكثر اتحادًا بفضل الدعم المشترك لنظام كييف: "واثق من أن الأحداث في الجمهورية السوفيتية السابقة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة".ويعتقد ويلكرسون أن القادة الأوروبيين الحاليين سيغادرون قريبًا وسيحل محلهم أشخاص جدد سيساهمون في انهيار الكتلة العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230723/جنرال-أوكراني-يعترف-بـالفشل-الكبير-للقوات-الأوكرانية-1079321716.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102737/79/1027377916_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_7f22226630ddd192a4ca3d0071665121.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

ضابط أمريكي يكشف موعد "انهيار الناتو"

18:09 GMT 23.07.2023
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© NATO
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح العقيد لورانس ويلكرسون، مدير مكتب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، بأنه إذا لم ينتهي الصراع في أوكرانيا قريبًا، فسيبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك خلال عام.
وقال ويلكرسون في مقابلة على موقع "Going Underground": "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً، ربما من 12 إلى 15 شهرًا، وسنرى أن "الناتو" يبدأ في التفكك".
وأكد ويلكرسون أنه يمكن أن ينشأ مثل هذا الموقف إذا استمر الصراع في أوكرانيا ولم تتخذ واشنطن أي خطوات لحله في المستقبل القريب.
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني ، جمهورية لوغانسك الشعبية، 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
جنرال أوكراني يعترف بـ"الفشل الكبير" للقوات الأوكرانية
12:58 GMT
ولفت ويلكرسون الانتباه إلى حقيقة أن استطلاعات الرأي العام تشير إلى تزايد استياء سكان الدول الغربية من السياسة الحالية تجاه كييف.
ورد ويلكرسون إلى ما قاله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن التحالف سيصبح أكثر اتحادًا بفضل الدعم المشترك لنظام كييف: "واثق من أن الأحداث في الجمهورية السوفيتية السابقة ستؤدي إلى النتيجة المعاكسة".
ويعتقد ويلكرسون أن القادة الأوروبيين الحاليين سيغادرون قريبًا وسيحل محلهم أشخاص جدد سيساهمون في انهيار الكتلة العسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала