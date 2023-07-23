https://sputnikarabic.ae/20230723/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-خروقات-جوية-من-قوات-التحالف-في-سوريا-1079328895.html

مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا

مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف –16" لما يسمى بـ"التحالف الأمريكي"... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T20:10+0000

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روسيا

أخبار سوريا اليوم

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وأكد غورينوف أن طائرة من دون طيار تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرات القوات الجوية في منطقة الباب، واتخذ الطيارون الروس الإجراءات لمنع الاصطدام.وقال: "في منطقة التنف التي تمر فيها الخطوط الجوية الدولية، سجلت مرة أخرى ستة خروقات للأجواء السورية من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "التحالف".وأوضح أن الطائرة المسيرة "إم كيو-9" اقتربت بشكل خطير من طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية في منطقة الباب.وقال: "أظهر الطيارون الروس مرة أخرى احترافية عالية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لمنع الاصطدام بطائرات دون طيار تابعة لـ"التحالف".

https://sputnikarabic.ae/20230723/واشنطن-تكشف-عن-موعد-تسليم-مقاتلات-إف-16-إلى-أوكرانيا-1079325109.html

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