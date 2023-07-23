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https://sputnikarabic.ae/20230723/مسلحون-يقتلون-مدربا-خلال-مباراة-لكرة-القدم-في-المكسكيك--فيديو-1079322392.html
مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم في المكسكيك ... فيديو
مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم في المكسكيك ... فيديو
أقدمت مجموعة مسلحة في ولاية سونورا على قتل مدرب كرة قدم خلال مبارة لفريقه. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T13:21+0000
2023-07-23T13:21+0000
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وقع هذا الحدث يوم 19 يوليو/ تموز في أحد الملاعب في مدينة سيوداد أوبريجون في ولاية سونورا المكسيسية. حيث دخلت مجموعة مسلحة وقتلت خورخي ألبيرتو الملقب بـ "إل بيليروجو"، مدرب أحد الفرق المشاركة.وصلت عناصر من الشرطة إلى موقع الحادث، وبحسب إفادات الحاضرين، كان ألبيرتو متكئًا على السياج المحيط بالملعب عندما فوجئ بالمهاجمين.وقال غوستافو رومولو سالاس شافيز، المدعي العام لولاية سونورا، إن أربعة أفراد نفذوا هذا الهجوم المسلح. وكانوا قد وصلوا بواسطة سيارة وتوجهوا مباشرة إلى المدرب المقتول.
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المكسيك, العالم, نادي الفيديو
المكسيك, العالم, نادي الفيديو

مسلحون يقتلون مدربا خلال مباراة لكرة القدم في المكسكيك ... فيديو

13:21 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Nina Zotinaمشاجرة بين لاعبي المكسيك و نيوزيلاندا في كأس القارات
مشاجرة بين لاعبي المكسيك و نيوزيلاندا في كأس القارات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Nina Zotina
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أقدمت مجموعة مسلحة في ولاية سونورا على قتل مدرب كرة قدم خلال مبارة لفريقه.
وقع هذا الحدث يوم 19 يوليو/ تموز في أحد الملاعب في مدينة سيوداد أوبريجون في ولاية سونورا المكسيسية. حيث دخلت مجموعة مسلحة وقتلت خورخي ألبيرتو الملقب بـ "إل بيليروجو"، مدرب أحد الفرق المشاركة.
وصلت عناصر من الشرطة إلى موقع الحادث، وبحسب إفادات الحاضرين، كان ألبيرتو متكئًا على السياج المحيط بالملعب عندما فوجئ بالمهاجمين.
وقال غوستافو رومولو سالاس شافيز، المدعي العام لولاية سونورا، إن أربعة أفراد نفذوا هذا الهجوم المسلح. وكانوا قد وصلوا بواسطة سيارة وتوجهوا مباشرة إلى المدرب المقتول.
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