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https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الخارجية-السويدي-يعرب-لنظيره-اللبناني-عن-أسفه-لواقعة-حرق-المصحف-في-اتصال-هاتفي-1079326070.html
وزير الخارجية السويدي يعرب لنظيره اللبناني عن أسفه لواقعة حرق المصحف في اتصال هاتفي
وزير الخارجية السويدي يعرب لنظيره اللبناني عن أسفه لواقعة حرق المصحف في اتصال هاتفي
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الوزير عبد الله بوحبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T16:06+0000
2023-07-23T16:06+0000
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بيروت - سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الوزير عبد الله بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنّسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية.وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، أن بوحبيب رحب بهذا الموقف، وشجّعه على قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، "للحد من مظاهر ومشاعر الكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا".وأكد بوحبيب "احترام لبنان والتزامه باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول".وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في كلمةٍ له خلال المجلس العاشورائي المركزي في ضاحية بيروت الجنوبية أنه إذا أكملت الحكومة السويدية على هذا النهج، ستصنف كدولة مُحاربة للإسلام و للمسلمين.وكان عدد من المواطنين اللبنانيين تظاهروا، أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة اللبنانية بيروت، وحملوا بأيديهم القرآن الكريم، ورايات تحمل شعارات دينية إسلامية، وذلك احتجاجاً على سماح الحكومة السويدية لانتهاك المقدسات الإسلامية.وانتشرت قوة من الجيش اللبناني من فوج المغاوير، عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتم تشديد الإجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية.وكانت الشرطة السويدية قد سمحت الخميس الماضي بتظاهر أشخاص وحرقهم المصحف والعلم العراقي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.كما يشار إلى أنه، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
https://sputnikarabic.ae/20230723/وزيرا-الخارجية-الإيراني-والإماراتي-يستنكران-الأعمال-المسيئة-للقرآن-1079322049.html
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لبنان, العالم العربي, السويد, العالم
لبنان, العالم العربي, السويد, العالم

وزير الخارجية السويدي يعرب لنظيره اللبناني عن أسفه لواقعة حرق المصحف في اتصال هاتفي

16:06 GMT 23.07.2023
© Sputnikعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الوزير عبد الله بوحبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنّسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية.
بيروت - سبوتنيك. أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن الوزير عبد الله بو حبيب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره السويدي توبايس بيلستروم، أعرب خلاله الأخير عن أسف وإدانة حكومة بلاده للأعمال المدنّسة للمصحف الشريف، والإساءة للمعتقدات والرموز الإسلامية.
وذكرت الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الأحد، أن بوحبيب رحب بهذا الموقف، وشجّعه على قيام السويد بخطوات عملية إضافية في هذا المجال، "للحد من مظاهر ومشاعر الكراهية المتنامية والإسلاموفوبيا".
وأكد بوحبيب "احترام لبنان والتزامه باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة المصالح والرعايا السويديين على أراضيه، بما يتوافق مع اتفاقية فيينا الناظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول".
وأعلن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في كلمةٍ له خلال المجلس العاشورائي المركزي في ضاحية بيروت الجنوبية أنه إذا أكملت الحكومة السويدية على هذا النهج، ستصنف كدولة مُحاربة للإسلام و للمسلمين.
وكان عدد من المواطنين اللبنانيين تظاهروا، أمام مبنى السفارة السويدية في العاصمة اللبنانية بيروت، وحملوا بأيديهم القرآن الكريم، ورايات تحمل شعارات دينية إسلامية، وذلك احتجاجاً على سماح الحكومة السويدية لانتهاك المقدسات الإسلامية.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يستنكران الأعمال المسيئة للقرآن
13:15 GMT
وانتشرت قوة من الجيش اللبناني من فوج المغاوير، عند مداخل السفارة السويدية في بيروت وتم تشديد الإجراءات في محيط منزل السفيرة السويدية.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت الخميس الماضي بتظاهر أشخاص وحرقهم المصحف والعلم العراقي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.
كما يشار إلى أنه، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".
وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
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