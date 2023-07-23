https://sputnikarabic.ae/20230723/وزيرا-الخارجية-الإيراني-والإماراتي-يستنكران-الأعمال-المسيئة-للقرآن-1079322049.html

وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يستنكران الأعمال المسيئة للقرآن

وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي يستنكران الأعمال المسيئة للقرآن

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ندد خلاله الطرفان بهذه التصرفات التي تنطوي... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T13:15+0000

2023-07-23T13:15+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية الذي نشرته في قناتها على "تلغرام": "ندد وزيرا الخارجية الإيراني والإماراتي، مساء السبت، خلال اتصال هاتفي، بإهانة القرآن في السويد والدنمارك".أصدرت الشرطة السويدية، يوم الأربعاء، تصريحاً لتنظيم مسيرة لإحراق المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وذكرت وسائل الإعلام أنه على خلفية ذلك، اقتحم مئات المتظاهرين السفارة السويدية في بغداد في ساعة مبكرة من، صباح الخميس، وأضرموا فيها النيران، ولم يصب أي من موظفي السفارة.يذكر أن عناصر من جماعة "باتريوتس" الدنماركية المتطرفة، يوم الجمعة، أحرقوا نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودنسوا العلم الوطني العراقي. ثم بث الحدث على الشبكات الاجتماعية.يشار إلى أنه في 28 يونيو/ حزيران، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم إحراق نسخة من القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأثارت إهانة وحرق القرآن في ستوكهولم موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، ودعت العراق السلطات السويدية إلى تسليم المهاجر المسؤول عن الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الدفاع-الألماني-يلغي-زيارته-إلى-العراق-وسط-احتجاجات-على-حرق-القرآن-1079320192.html

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