https://sputnikarabic.ae/20230723/وزير-الدفاع-الألماني-يلغي-زيارته-إلى-العراق-وسط-احتجاجات-على-حرق-القرآن-1079320192.html

وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته إلى العراق وسط احتجاجات على حرق القرآن

وزير الدفاع الألماني يلغي زيارته إلى العراق وسط احتجاجات على حرق القرآن

ألغى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، زيارة كانت مقررة، اليوم الأحد، إلى بغداد بسبب مخاوف أمنية وسط الاحتجاجات المستمرة في العراق ضد حرق القرآن في السويد... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت صحيفة ألمانية: "ألغيت رحلة وزير الدفاع، بوريس بيستوريوس، إلى العراق في الدقيقة الأخيرة من، اليوم الأحد، لأسباب أمنية".وبحسب صحيفة "شبيغل" أن القرار جاء بناء على توصية من مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت خارج السفارة السويدية في العاصمة العراقية بغداد، والهجمات على منظمة دنماركية في محافظة البصرة، ولم تستبعد برلين أن تمتد الاضطرابات إلى بعثات غربية أخرى.يشارك الجيش الألماني في مهمة تدريبية لـ"الناتو" لإعداد القوات المسلحة العراقية لمحاربة الجماعات الإرهابية.يذكر أن عناصر من جماعة "باتريوتس" الدنماركية المتطرفة، يوم الجمعة، أحرقت نسخة من القرآن أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ودنسوا العلم الوطني العراقي. ثم بث الحدث على الشبكات الاجتماعية.يشار إلى أنه في 28 يونيو/ حزيران، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم إحراق نسخة من القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأثارت إهانة وحرق القرآن في ستوكهولم موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، ودعت العراق السلطات السويدية إلى تسليم المهاجر المسؤول عن الحادث.

https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-حرق-مقر-منظمة-دنماركية-بالكامل-في-البصرة-ردا-على-حرق-العلم-العراقي-1079295466.html

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