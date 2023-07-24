https://sputnikarabic.ae/20230724/روسيا-تعرض-على-دول-بريكس-إنشاء-وحدة-خاصة-بها-في-المحطة-الفضائية-الروسية-1079348286.html

روسيا تعرض على دول "بريكس" إنشاء وحدة خاصة بها في المحطة الفضائية الروسية

روسيا تعرض على دول "بريكس" إنشاء وحدة خاصة بها في المحطة الفضائية الروسية

قال يوري بوريسوف، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، إن روسيا تقترح على مجموعة بريكس إنشاء وحدة منفصلة متخصصة للمحطة المدارية الروسية، حيث يمكن لدول الاتحاد إجراء... 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T11:17+0000

2023-07-24T11:17+0000

2023-07-24T11:17+0000

العالم

روسيا

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وقال في اجتماع للجنة المشتركة للتعاون في مجال الفضاء لدول "بريكس": "أود أن أدعو الشركاء في "بريكس" للنظر في فرصة المشاركة في هذا المشروع، ومن خلال توحيد الجهود، إنشاء وحدة كاملة، لتكون جزءًا من المحطة المدارية الروسية، ستسمح لبلدان "بريكس" باستخدام إمكانيات المدار الأرضي المنخفض لتنفيذ برامجها الفضائية الوطنية".ووفقًا له، ستكون المحطة هي الخطوة التالية في تطوير رواد الفضاء المأهول.في وقت سابق، قال بوريسوف إن روسيا تعرض على البلدان الأفريقية المشاركة في مشروع المحطة المدارية وإنشاء وحدات وطنية لهذه المحطة. وأوضح في وقت لاحق أن روسيا منفتحة على التعاون في إطار إنشاء محطة جديدة ليس فقط مع الدول الأفريقية.تجري الآن شركة الصواريخ الفضائية "إنيرغيا" تصميمًا أوليًا لمحطة جديدة، ومن المفترض أن تكتمل في عام 2023. من المفترض أن يتم إطلاق الوحدة الأولى من المحطة الجديدة في عام 2027، وسيتمكن رواد الفضاء من الذهاب إليها في عام 2028. من المتوقع الانتهاء من البناء في عام 2032.يجب أن تظهر المحطة المدارية الروسية بحلول الوقت الذي يبدأ فيه إيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية (المقرر في 2028-2030) ، والتي تشارك فيها، بالإضافة إلى روسيا، الولايات المتحدة، ووكالة الفضاء الأوروبية، وكندا واليابان.

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