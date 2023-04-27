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https://sputnikarabic.ae/20230427/وكالة-ناسا-تكشف-عن-موعد-خروج-محطة-الفضاء-الدولية-عن-مدارها-1076390626.html
وكالة "ناسا" تكشف عن موعد خروج محطة الفضاء الدولية عن مدارها
وكالة "ناسا" تكشف عن موعد خروج محطة الفضاء الدولية عن مدارها
قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، إن محطة الفضاء الدولية ستخرج عن مدارها في... 27.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-27T19:55+0000
2023-04-27T19:55+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ناسا
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وقال نيلسون، في جلسة استماع لجنة العلوم والتكنولوجيا في "الكونغرس": "إنها (المحطة الدولية) غابرة القدم وسنعمل على التخلص منها، وسنفعل ذلك في 2030-2031".ويذكر أن روسيا لم تقرر بعد الموعد النهائي لقرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، وأبلغ المدير العام لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس فلاديمير بوتين، سابقًا أن الانسحاب سيتم بعد عام 2024، لكنه قال لاحقًا إن روسيا ستشارك على الأرجح في المشروع حتى عام 2028.
https://sputnikarabic.ae/20210904/-روسكوزموس-مستعدون-لمواصلة-تسليم-محركات-RD-180-إلى-الولايات-المتحدة-1050038566.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا
الولايات المتحدة الأمريكية, ناسا

وكالة "ناسا" تكشف عن موعد خروج محطة الفضاء الدولية عن مدارها

19:55 GMT 27.04.2023
© Photo / NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribbenمركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية
مركبة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) تصطدم بكويكب صغير كجزء من مهمة اختبار كوكبي تاريخية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2023
© Photo / NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben
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قال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الخميس، إن محطة الفضاء الدولية ستخرج عن مدارها في 2030-2031.
وقال نيلسون، في جلسة استماع لجنة العلوم والتكنولوجيا في "الكونغرس": "إنها (المحطة الدولية) غابرة القدم وسنعمل على التخلص منها، وسنفعل ذلك في 2030-2031".
وأشار إلى أنه بعد ذلك، من المقرر تنفيذ العمل في مدار قريب من الأرض في محطات تجارية خاصة.
روسكوسموس في لي بورجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2021
"روس كوسموس": مستعدون لمواصلة تسليم محركات "RD-180" إلى الولايات المتحدة
4 سبتمبر 2021, 17:13 GMT

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، في وقت سابق، عن خطط لمواصلة العمل على محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030.

ويذكر أن روسيا لم تقرر بعد الموعد النهائي لقرار الانسحاب من مشروع محطة الفضاء الدولية، وأبلغ المدير العام لشركة "روسكوسموس"، يوري بوريسوف، الرئيس فلاديمير بوتين، سابقًا أن الانسحاب سيتم بعد عام 2024، لكنه قال لاحقًا إن روسيا ستشارك على الأرجح في المشروع حتى عام 2028.
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