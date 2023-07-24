https://sputnikarabic.ae/20230724/علماء-روس-يبتكرون-بطارية-تعمل-80-عام-بـشحنة-واحدة-فيديو-1079347818.html

علماء روس يبتكرون بطارية تعمل 80 عام بـ"شحنة واحدة"... فيديو

علماء روس يبتكرون بطارية تعمل 80 عام بـ"شحنة واحدة"... فيديو

انتهى الباحثون، في الجامعة النووية الروسية للبحوث العلمية " إم إي إف آي"، من إعداد أول نموذج تجريبي لبطارية ذرية تعمل لمدة تصل إلى 80 عاما دون إعادة الشحن. 24.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-24T11:22+0000

2023-07-24T11:22+0000

2023-07-24T11:22+0000

مجتمع

روسيا

علوم

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ويعمل هذا النوع من الطاقة المبتكرة بأحد نظائر "البلوتونيوم"، وحسب العلماء فهو آمن تماما وقادر على توليد الكهرباء لعشرات السنين ويتوقع الباحثون أن يبدأ الإنتاج الصناعي التسلسلي للبطارية بعد 5-6 أعوام، ويستخدم فيه "البلوتونيوم" المشع ذو فترة "الانشطار النصفي" التي تبلغ 87 عاما، ومن الممكن إطالة عمر البطارية الذرية حتى 400 عام، في حال استخدام "الأمريسيوم241" الأكثر نشاطا.ويمكن أن تصل طاقة البطارية إلى 500 واط من الطاقة المولدة، وهذا كاف لتشغيل محطات الأرصاد الجوية في الظروف الباردة في مناطق أقصى الشمال، بالإضافة إمكانية استخدامها كمصدر للطاقة في المركبات الفضائية وأجهزة تنظيم ضربات القلب.وقال أندريه كوزنتسوف، رئيس المعهد في الجامعة النووية الروسية، إن البطارية الجديدة ليست بحاجة إلى صيانة، وهي قادرة على العمل بدون اتصال بالإنترنت لعشرات السنين، بحسب ما نشرته مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية "روساتوم".أعلنت مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية، في وقت سابق، أنه تم تصميم نموذج أولي لبطارية نووية مدعومة بعنصر "نيكل 63" القادر على العمل لمدة تصل إلى 100 عام، وتكلفة المحول المطور فيه لا تتجاوز 300 روبل فقط، لكن البطارية بسبب ارتفاع تكلفة "نيكل 63"، توقف العمل على تطوير هذا النموذج الأولي، ولم يبدأ إنتاجه التسلسلي، إذ يحتاج إنتاج الغرام الواحد من مكونات هذه البطارية إلى 4000 دولار.

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