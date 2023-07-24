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https://sputnikarabic.ae/20230724/مشاهد-صادمة-لسمك-يعيش-خارج-الماء-فيديو-1079364063.html
مشاهد صادمة لسمك "يعيش خارج الماء"... فيديو
مشاهد صادمة لسمك "يعيش خارج الماء"... فيديو
تكتنف المناطق الرطبة والموحلة العديد من الكائنات الغريبة بين ثناياها بسبب طبيعة الأرض الموحلة التي أجبرت الحيوانات بمختلف أصنافها على التكيف من أجل البقاء. 24.07.2023, سبوتنيك عربي
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وعندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك "مادسكيبر" أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاهد صادمة لسمك "يعيش خارج الماء"... فيديو

18:52 GMT 24.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikovسمك الحفش
سمك الحفش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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تكتنف المناطق الرطبة والموحلة العديد من الكائنات الغريبة بين ثناياها بسبب طبيعة الأرض الموحلة التي أجبرت الحيوانات بمختلف أصنافها على التكيف من أجل البقاء.
وعندما تتراجع المياه وتتبلور ظاهرة الجزر في دلتا الأنهار تاركة الوحل وراءها، تملأ أسماك "مادسكيبر" أو الجوبيات خدودها بالماء مما يمنحها القدرة على النجاة لا بل على التنقل بشكل طبيعي على اليابسة.
وتتبع هذه الأسماك هذا السلوك الغريب طمعا بتناول الأملاح المغذية التي خلفتها المياه.
وطورت هذه الأسماك عبر العصور زعانف بارزة يمكنها استخدامها كأطراف للزحف على الطين.
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