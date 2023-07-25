https://sputnikarabic.ae/20230725/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1079396233.html
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل منظومات صاروخية ومركبات عسكرية... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T19:28+0000
2023-07-25T19:28+0000
2023-07-25T19:43+0000
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وقال البنتاغون في بيان إن "حزمة المساعدات العسكرية المعلنة اليوم، هي لمساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا".وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة تشمل أسلحة وذخائر، بينها ذخائر لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز"، ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر"، ومنظومة الصواريخ المضادة للدروع "جافلين".وأفاد البيان بأن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس"، وذخائر لمنظومات مدفعية أخرى، و32 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وطائرات مسيرة من طرازي "هورنيت" و"هيدرا-70"، وقطع غيار ومعدات أخرى.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-ومقرات-القيادة-العسكرية-الأوكرانية--عاجل-1079388227.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
19:28 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 19:43 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل منظومات صاروخية ومركبات عسكرية وطائرات مسيرة وذخائر.
وقال البنتاغون في بيان
إن "حزمة المساعدات العسكرية المعلنة اليوم، هي لمساعدة أوكرانيا على مواجهة روسيا".
وأضاف البيان أن الحزمة الجديدة تشمل أسلحة وذخائر، بينها ذخائر لمنظومتي الدفاع الجوي "باتريوت" و"ناسامز"، ومنظومة الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر"، ومنظومة الصواريخ المضادة للدروع "جافلين".
وأفاد البيان بأن الحزمة تشمل أيضا ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس
"، وذخائر لمنظومات مدفعية أخرى، و32 ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وطائرات مسيرة من طرازي "هورنيت" و"هيدرا-70"، وقطع غيار ومعدات أخرى.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا.
لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.