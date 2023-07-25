https://sputnikarabic.ae/20230725/البيت-الأبيض-يعلق-على-تغيير-وزير-الخارجية-الصيني-1079397381.html
البيت الأبيض يعلق على تغيير وزير الخارجية الصيني
البيت الأبيض يعلق على تغيير وزير الخارجية الصيني
قالت كارين جان-بيير، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر استبدال وزير الخارجية الصيني قضية داخلية صينية ومصممة على... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T22:04+0000
2023-07-25T22:04+0000
2023-07-25T22:04+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: "نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر".وأضافت: "تلتزم الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب التفاهمات السيئة والتقديرات الخاطئة".وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقاً عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية وتعيين وانغ إي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفاً له.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الصين-تعلن-إقالة-وزير-الخارجية-تشين-غانغ-وتعين-وانغ-يي-بديلا-عنه-1079380717.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلق على تغيير وزير الخارجية الصيني
تابعنا عبر
قالت كارين جان-بيير، المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتبر استبدال وزير الخارجية الصيني قضية داخلية صينية ومصممة على تعميق الحوار بين البلدين.
وقالت المتحدثة في إفادة صحفية: "نحن على دراية بتلك القرارات بلا شك. التغييرات هي مسألة داخلية صينية، وبالتالي فإننا سنترك لهم التعبير عن آرائهم والتعليق حول هذا الأمر".
وأضافت: "تلتزم الولايات المتحدة بتعميق قنوات الاتصال مع الصين لتجنب التفاهمات السيئة والتقديرات الخاطئة".
وكان البرلمان الصيني قد أعلن سابقاً عن إعفاء تشين غانغ من منصب وزير الخارجية
وتعيين وانغ إي، رئيس الأمانة العامة للجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني، خلفاً له.