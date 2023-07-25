https://sputnikarabic.ae/20230725/الجيش-الصربي-يتسلم-أول-دفعة-من-طائرات-الكاميكازي-المسيرة-بحلول-نهاية-2023-1079397694.html
الجيش الصربي يتسلم أول دفعة من طائرات "الكاميكازي" المسيرة بحلول نهاية 2023
الجيش الصربي يتسلم أول دفعة من طائرات "الكاميكازي" المسيرة بحلول نهاية 2023
توقع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الثلاثاء، تسلم بلاده الدفعة الأولى من طائرات "الكاميكازي" المسيرة بحلول نهاية العام، ويخطط أيضاً لتطوير إنتاج طائرات... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T23:02+0000
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وقال فوتشيتش عقب زيارته لتدريبات نارية في جنوب شرق البلاد: "سنستثمر أكثر في طائرات المسيرة، ونتوقع وصول الدفعة الأولى من طائرات الكاميكازي قبل نهاية هذا العام، حيث قمنا بالفعل بطلب ودفع الثمن".وأضاف: "سنواصل الاستثمار من خلال المعهد العسكري التقني في إنتاج طائرات المسيرة الخاصة بنا سواء لأغراض الاستطلاع أو حمل الأسلحة الهامة: الصواريخ والقنابل الثقيلة".في الوقت نفسه، تراقب القيادة العامة الصربية الأحداث في أوكرانيا يوميًا وترى أهمية كبيرة لاستخدام الفناريت الصاروخية، حسب ما لفت إليه فوتشيتش، مضيفًا أن بلغراد ستستثمر في مثل هذه الأنظمة لزيادة قدراتها الدفاعية.في فبراير/ شباط، قال فوتشيتش إن صربيا ستحصل على الدفعة الأولى من طائرات الكاميكازي المسيرة من الإمارات العربية المتحدة.وفي يونيو/ حزيران، قال إن بلغراد رفضت شراء طائرات بيرقدار من تركيا بعد أن قدمت أنقرة هذه الطائرات إلى قوات الأمن في بريشتينا بكوسوفو.
https://sputnikarabic.ae/20170301/صربيا-الإمارات-قذائف-صاروخية-1022562535.html
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صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
صربيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الصربي يتسلم أول دفعة من طائرات "الكاميكازي" المسيرة بحلول نهاية 2023
23:02 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 23:03 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
توقع الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، يوم الثلاثاء، تسلم بلاده الدفعة الأولى من طائرات "الكاميكازي" المسيرة بحلول نهاية العام، ويخطط أيضاً لتطوير إنتاج طائرات مسيرة محلية في صربيا.
وقال فوتشيتش عقب زيارته لتدريبات نارية في جنوب شرق البلاد: "سنستثمر أكثر في طائرات المسيرة، ونتوقع وصول الدفعة الأولى من طائرات الكاميكازي قبل نهاية هذا العام، حيث قمنا بالفعل بطلب ودفع الثمن".
وأضاف: "سنواصل الاستثمار من خلال المعهد العسكري التقني في إنتاج طائرات المسيرة الخاصة بنا سواء لأغراض الاستطلاع أو حمل الأسلحة الهامة: الصواريخ والقنابل الثقيلة".
في الوقت نفسه، تراقب القيادة العامة الصربية الأحداث في أوكرانيا يوميًا وترى أهمية كبيرة لاستخدام الفناريت الصاروخية، حسب ما لفت إليه فوتشيتش، مضيفًا أن بلغراد ستستثمر في مثل هذه الأنظمة لزيادة قدراتها الدفاعية.
في فبراير/ شباط، قال فوتشيتش إن صربيا ستحصل على الدفعة الأولى من طائرات الكاميكازي المسيرة من الإمارات العربية المتحدة.
وفي يونيو/ حزيران، قال إن بلغراد رفضت شراء طائرات بيرقدار من تركيا بعد أن قدمت أنقرة هذه الطائرات إلى قوات الأمن في بريشتينا بكوسوفو.