https://sputnikarabic.ae/20230725/الكرملين-يطالب-بإدانة-الضغوط-الغربية-على-الدول-الأفريقية-1079378526.html
الكرملين يطالب بإدانة الضغوط الغربية على الدول الأفريقية
الكرملين يطالب بإدانة الضغوط الغربية على الدول الأفريقية
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن توجه الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى للضغط على الدول الأفريقية يجب إدانته. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:53+0000
2023-07-25T10:53+0000
2023-07-25T10:53+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75d5482d79fa0dfd06c26a6062d710e3.jpg
صرح بيسكوف مجيبًا عن أسئلة الصحفيين، أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى أرادت منع القمة "الروسية الأفريقية".وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذا الخط للولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى يجب إدانته، فهو يستحق الإدانة، في الواقع هم لا يسمحون للحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار الشركاء بشكل مستقل، لتوسيع التعاون والتفاعل في مختلف المجالات ومناقشة قضايا الساعة".وصباح اليوم الثلاثاء، قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أنه يجب على أفريقيا أن تختار بين روسيا والغرب.وتابع أوزيروف: "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".
https://sputnikarabic.ae/20230725/الخارجية-الروسية-علاقات-إفريقيا-بروسيا-لا-تمنعها-من-العمل-مع-الغرب-1079367792.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1716a0df4e4440d264e24f97e492a36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
الكرملين يطالب بإدانة الضغوط الغربية على الدول الأفريقية
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن توجه الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى للضغط على الدول الأفريقية يجب إدانته.
صرح بيسكوف مجيبًا عن أسئلة الصحفيين، أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى أرادت منع القمة "الروسية الأفريقية".
وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذا الخط للولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى يجب إدانته، فهو يستحق الإدانة، في الواقع هم لا يسمحون للحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار الشركاء بشكل مستقل، لتوسيع التعاون والتفاعل في مختلف المجالات ومناقشة قضايا الساعة".
وصباح اليوم الثلاثاء، قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"
، إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أنه يجب على أفريقيا أن تختار بين روسيا والغرب.
وتابع أوزيروف: "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين"
.