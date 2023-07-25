https://sputnikarabic.ae/20230725/الكرملين-يطالب-بإدانة-الضغوط-الغربية-على-الدول-الأفريقية-1079378526.html

الكرملين يطالب بإدانة الضغوط الغربية على الدول الأفريقية

الكرملين يطالب بإدانة الضغوط الغربية على الدول الأفريقية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن توجه الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى للضغط على الدول الأفريقية يجب إدانته. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T10:53+0000

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2023-07-25T10:53+0000

العالم

روسيا

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صرح بيسكوف مجيبًا عن أسئلة الصحفيين، أن الدول الأفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى أرادت منع القمة "الروسية الأفريقية".وأضاف بيسكوف: "نعتقد أن مثل هذا الخط للولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى يجب إدانته، فهو يستحق الإدانة، في الواقع هم لا يسمحون للحق السيادي للدول الأفريقية في اختيار الشركاء بشكل مستقل، لتوسيع التعاون والتفاعل في مختلف المجالات ومناقشة قضايا الساعة".وصباح اليوم الثلاثاء، قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، إن تطوير العلاقات مع روسيا لا يمنع دول أفريقيا من إقامة تعاون مع الدول الغربية، مضيفا أن تقوية الروابط مع موسكو لا يعني أنه يجب على أفريقيا أن تختار بين روسيا والغرب.وتابع أوزيروف: "نحن نتعامل مع شركائنا الأفارقة على قدم المساواة، على أساس مبدأ المساواة السيادية للدول، وليس مثل العديد من دول الغرب، مثل المعلمين مع الطلاب غير المجتهدين".

https://sputnikarabic.ae/20230725/الخارجية-الروسية-علاقات-إفريقيا-بروسيا-لا-تمنعها-من-العمل-مع-الغرب-1079367792.html

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