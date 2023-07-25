https://sputnikarabic.ae/20230725/المسؤول-الإماراتي-ضاحي-خلفان-يلمح-إلى-تقسيم-اليمن-لدولتين-1079379830.html

المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان يلمح إلى تقسيم اليمن لدولتين

المسؤول الإماراتي ضاحي خلفان يلمح إلى تقسيم اليمن لدولتين

رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الثلاثاء، أن "اليمن لا يعيش إلا برئتين، في إشارة إلى ضرورة قيام دولتين في هذا البلد. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T11:44+0000

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وقال خلفان، عبر حسابه على تويتر: "كل محب لليمن عليه أن يدرك بأن اليمن لا يعيش إلا برئتين مستقلتين متعاونتين شمالية وجنوبية، إن أُريدت له الحياة"، مؤكدا أن "من يقول غير ذلك فهو واهم".ويطالب المجلس الانتقالي الجنوبي باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، التي كانت قائمة في محافظات جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990، مكونة الجمهورية اليمنية، مبررا ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما يقوم تحالف عربي بقيادة السعودية بعمليات عسكرية منذ 26 آذار/ مارس 2015، لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.حتى أواخر عام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني. ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230716/الأحلاف-الجديدة-في-جنوب-اليمن-ترتيبات-للسلام-القادم-أم-تصدي-لتمدد-الانتقالي-1079125693.html

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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الحرب على اليمن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, أنصار الله