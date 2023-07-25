https://sputnikarabic.ae/20230725/تواصل-جهود-تطويق-الحرائق-في-ريف-اللاذقية-السوري-فيديو--1079397506.html

تواصل جهود تطويق الحرائق في ريف اللاذقية السوري.. فيديو

تواصل جهود تطويق الحرائق في ريف اللاذقية السوري.. فيديو

تواصل فرق منظومة الإطفاء بالتعاون مع المؤسسات العامة والأهالي، صباح اليوم الأربعاء، تطويق النيران التي اندلعت في الغابات بين قريتي مشقيتا والسركسية بريف... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T22:54+0000

2023-07-25T22:54+0000

2023-07-25T22:55+0000

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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في اللاذقية أنه وصلت فرق إطفاء من طرطوس، بانتظار وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى للمساعدة في تطويق النيران بشكل أسرع والسيطرة على الحريق.وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أنه لم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن أي إصابات، فيما تم إخلاء عدد من المنازل وبعض المزارع التي حاصرتها النيران لضمان سلامتهم وتم نقلهم إلى مركز إيواء بشكل مؤقت ريثما يتم إخماد الحريق.وبيّن هلال أنه تم التواصل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وطلب تقديم مؤازرة من فرق الإطفاء التي بدأت تصل تباعاً وتنسيق عملها مع منظومة الإطفاء.بدوره، أوضح مدير الزراعة باللاذقية المهندس باسم دوبا في تصريح لـ "سبوتنيك" أنه مع انتشار الحرائق واتساع رقعتها، تم توزيع جبهات العمل التي يتم العمل فيها بالتوازي لتطويق النيران.وأكد دوبا أنه مع حلول المساء بدأت سرعة الرياح تنخفض ما يساعد فرق الإطفاء في السيطرة على النيران، خاصة مع بدء وصول فرق إطفاء من فوج طرطوس وزراعة طرطوس، بانتظار وصول فرق مؤازرة من محافظات أخرى التي يمكن أن تساعدنا في تطويق النيران بسرعة أكبر، معرباً عن أمله أن يتم إخماد الحريق مع ساعات الفجر.وأشار دوبا إلى أن سرعة الرياح وتضاريس المنطقة الجبلية الوعرة ساهمت في اتساع رقعة النيران وامتدادها على مساحات واسعة.وأكد دوبا أنه بالتزامن اندلع حريق آخر في نطاق بلدة ربيعة في مناطق على تماس مع التنظيمات الإرهابية.وكانت شاركت طائرات من الجيش العربي السوري والقوات الروسية في عملية الإخماد خلال ساعات النهار، خاصة في المواقع التي لا يمكن لفرق الإطفاء الوصول إليها.

https://sputnikarabic.ae/20220520/ارتفاع-مؤشرات-خطورة-الحرائق-في-بعض-المناطق-الساحلية-في-سوريا-1062474681.html

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أخبار سوريا اليوم, اللاذقية, ريف اللاذقية, العالم العربي, حرائق غابات, إخماد حرائق