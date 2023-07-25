https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينطلق-إلى-سان-بطرسبرغ-للمشاركة-في-قمة-روسيا-أفريقيا-1079397813.html
رئيس جنوب أفريقيا ينطلق إلى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة روسيا-أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا ينطلق إلى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة روسيا-أفريقيا
أعلن مكتب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أن الرئيس، سيريل رامافوزا، سافر إلى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة روسيا-أفريقيا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T23:20+0000
2023-07-25T23:20+0000
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موسكو- سبوتنيك. وذكر المكتب في بيانه على تويتر: "سيغادر رامافوزا مساء اليوم إلى سان بطرسبرغ... حيث سيشارك في القمة الثانية لروسيا وأفريقيا".تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.سيكون المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230725/روسيا-تستعد-لفتح-سفارات-في-جميع-دول-إفريقيا-1079368511.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس جنوب أفريقيا ينطلق إلى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة روسيا-أفريقيا
23:20 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 23:21 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا أن الرئيس، سيريل رامافوزا، سافر إلى سان بطرسبرغ للمشاركة في قمة روسيا-أفريقيا.
موسكو- سبوتنيك
. وذكر المكتب في بيانه على تويتر: "سيغادر رامافوزا مساء اليوم إلى سان بطرسبرغ... حيث سيشارك في القمة الثانية لروسيا وأفريقيا".
تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الأفريقية ستنطلق في بطرسبرغ من 26 يوليو وحتى 29 يوليو/ تموز الحالي.
تعتبر القمة الروسية الأفريقية حدثاً رئيسياً وكبيراً في العلاقات بين روسيا وأفريقيا
. يهدف هذا الحدث إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
تهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا ودول أفريقيا في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية.
سيكون المنتدى الاقتصادي
الذي سيعقد في إطار القمة الروسية الأفريقية الثانية
حدثاً فريداً من نوعه في العلاقات بين روسيا والقارة الأفريقية، وسيهدف لتنويع أشكال ومجالات التعاون بين روسيا وأفريقيا وتحديد مسار هذه العلاقات على المدى الطويل.
يُذكر أن القمة الروسية - الأفريقية الأولى عُقدت في أكتوبر عام 2019 في مدينة سوتشي الروسية.