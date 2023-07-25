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https://sputnikarabic.ae/20230725/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-منطقة-قبالة-ساحل-نوسا-تينغارا-الشرقية-بإندونيسيا-1079367680.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة ساحل نوسا تينغارا الشرقية بإندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة ساحل نوسا تينغارا الشرقية بإندونيسيا
قالت الوكالة الجيوفيزيائية في إندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 6.0 ضرب قبالة جزيرة نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا، ولم يكن هناك خطرا لوقوع... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T01:28+0000
2023-07-25T01:29+0000
زلزال
إندونيسا
أخبار إندونيسيا
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وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 75 كيلومترًا (46.6 ميل) في المنطقة الشرقية من إندونيسيا، بالقرب من تيمور الشرقية.وشعر بالزلزال بشكل ضعيف على الأرض في بعض المناطق في نوسا تينغارا الشرقية لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، حسبما قالت الوكالة.وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة زلزالية عالية النشاط، حيث تلتقي صفائح مختلفة على قشرة الأرض وتخلق عددًا كبيرًا من الزلازل ونشاط البراكين.
https://sputnikarabic.ae/20190926/زلزال-قوي-يضرب-إندونسيا-ولا-مخاطر-من-تسونامي-1042980302.html
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زلزال, إندونيسا, أخبار إندونيسيا
زلزال, إندونيسا, أخبار إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب منطقة قبالة ساحل نوسا تينغارا الشرقية بإندونيسيا

01:28 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 01:29 GMT 25.07.2023)
© AFP 2023 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale
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قالت الوكالة الجيوفيزيائية في إندونيسيا، صباح اليوم الثلاثاء، إن زلزالًا بقوة 6.0 ضرب قبالة جزيرة نوسا تينغارا الشرقية في إندونيسيا، ولم يكن هناك خطرا لوقوع تسونامي.
وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان في البحر على عمق 75 كيلومترًا (46.6 ميل) في المنطقة الشرقية من إندونيسيا، بالقرب من تيمور الشرقية.
زلزال قوي يضرب إندونسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2019
زلزال قوي يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي
26 سبتمبر 2019, 02:40 GMT
وشعر بالزلزال بشكل ضعيف على الأرض في بعض المناطق في نوسا تينغارا الشرقية لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار، حسبما قالت الوكالة.
وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ "حزام النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة زلزالية عالية النشاط، حيث تلتقي صفائح مختلفة على قشرة الأرض وتخلق عددًا كبيرًا من الزلازل ونشاط البراكين.
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