https://sputnikarabic.ae/20230725/طائرة-تركية-تهبط-اضطراريا-في-الجزائر-بعد-انتحار-أحد-ركابها-1079397938.html
طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها
طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، اضطرارياً في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من اسطنبول إلى مراكش. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T23:40+0000
2023-07-25T23:40+0000
2023-07-25T23:40+0000
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وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدي نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.
https://sputnikarabic.ae/20211010/هبوط-الاضطراري-لطائرة-في-نيويورك-بعد-سلوك-مشبوه-لأحد-الركاب-1050388761.html
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أخبار تركيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, الطيران التركي
أخبار تركيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, الطيران التركي
طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها
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هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، اضطرارياً في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من اسطنبول إلى مراكش.
وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.
10 أكتوبر 2021, 02:44 GMT
وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة
تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدي نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.