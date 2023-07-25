عربي
https://sputnikarabic.ae/20230725/طائرة-تركية-تهبط-اضطراريا-في-الجزائر-بعد-انتحار-أحد-ركابها-1079397938.html
طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها
طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، اضطرارياً في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من اسطنبول إلى مراكش. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T23:40+0000
2023-07-25T23:40+0000
أخبار تركيا اليوم
الجزائر
العالم العربي
الطيران التركي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101937/61/1019376154_0:28:1199:702_1920x0_80_0_0_4d98380d732f5380c2b61a687463d105.jpg
وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدي نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.
https://sputnikarabic.ae/20211010/هبوط-الاضطراري-لطائرة-في-نيويورك-بعد-سلوك-مشبوه-لأحد-الركاب-1050388761.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101937/61/1019376154_114:0:1086:729_1920x0_80_0_0_9f4700c40bf32dd605578cdb3bf5fab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, الطيران التركي
أخبار تركيا اليوم, الجزائر, العالم العربي, الطيران التركي

طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها

23:40 GMT 25.07.2023
© turkpress.coمطار أتاتورك، اسطنبول
مطار أتاتورك، اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© turkpress.co
تابعنا عبرTelegramNabd
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، يوم الثلاثاء، اضطرارياً في الجزائر بعدما انتحر أحد الركاب على متنها أثناء رحلتها من اسطنبول إلى مراكش.
وحسبما أفادت الناقلة الجوية التركية، فإن طاقم رحلة TK619 شك بوجود مشكلة عندما لم يغادر أحد الركاب الحمام بعد وقت قصير من الإقلاع.
مطار جون كينيدي في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2021
هبوط اضطراري لطائرة في نيويورك بعد سلوك مشبوه لأحد الركاب
10 أكتوبر 2021, 02:44 GMT
وبعد كسر باب الحمام، حاول طاقم الطائرة تقديم الإسعافات الأولية للراكب، لكنها لم تجدي نفعًا وهبطت الطائرة اضطراريًا في العاصمة الجزائر، بينما استأنفت الطائرة رحلتها لاحقًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала