https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاهد-لطائرات-روسية-تخمد-حرائق-محافظة-اللاذقية-فيديو-وصور-1079391450.html
مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية... فيديو وصور
مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية... فيديو وصور
استجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا، إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية، إذ أرسلت مروحيات خاصة بمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T17:03+0000
2023-07-25T17:03+0000
2023-07-25T17:29+0000
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وفي الوقت الذي تشهد فيه سوريا ذروة موجة الحر، اندلعت 4 حرائق في مناطق الغابات الساحلية السورية، في ريف محافظة اللاذقية غربي البلاد.وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن "الحراق اندلعت بشكل متزامن في غابات كل من "مشقيتا، السرسكية، سولاس، خربة سولاس" بريف اللاذقية، أضخمها في "مشقيتا" حيث لا تزال رقعة النيران تتسع مع رياح متقلّبة تجعل الحريق خارج السيطرة، حتى الآن".وقال مدير حراج اللاذقية، المهندس جابر صقور لـ"سبوتنيك"، إن الحريق لا يزال خارج السيطرة حتى الآن، في الوقت الذي يبذل فيه عناصر منظومة الإطفاء جميع الجهود الممكنة لتطويق النيران والسيطرة عليها.بالتزامن مع الحدث، دعا فوج إطفاء اللاذقية جميع رجال الإطفاء غير المناوبين للالتحاق بالفوج في المقر الرئيسي، لدعم الجهود الكبيرة المبذولة حاليًا للسيطرة على الحريق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
مشاهد لطائرات روسية تخمد حرائق محافظة اللاذقية... فيديو وصور
17:03 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
استجابت روسيا للحالة البيئية الطارئة في سوريا، إثر نشوب حرائق في غابات محافظة اللاذقية الساحلية، إذ أرسلت مروحيات خاصة بمكافحة الحرائق مع أطقمها للمساعدة بإخماد النيران.
وفي الوقت الذي تشهد فيه سوريا ذروة موجة الحر، اندلعت 4 حرائق في مناطق الغابات الساحلية السورية، في ريف محافظة اللاذقية غربي البلاد.
وقالت مراسلة "سبوتنيك" إن "الحراق اندلعت بشكل متزامن في غابات كل من "مشقيتا، السرسكية، سولاس، خربة سولاس" بريف اللاذقية، أضخمها في "مشقيتا" حيث لا تزال رقعة النيران تتسع مع رياح متقلّبة تجعل الحريق خارج السيطرة، حتى الآن".
وتشارك مروحيات من الجيش العربي السوري، ومروحيات روسية، فرق منظومة الإطفاء (الحراج، فوج الإطفاء، الدفاع المدني) في السيطرة على الحرائق وإخمادها.
وقال مدير حراج اللاذقية، المهندس جابر صقور لـ"سبوتنيك"، إن الحريق لا يزال خارج السيطرة حتى الآن، في الوقت الذي يبذل فيه عناصر منظومة الإطفاء جميع الجهود الممكنة لتطويق النيران والسيطرة عليها.
الرياح المتقلبة جعلت رقعة النيران تتسع لأكثر من جهة، في أراض حراجية بين مشقيتا والسرسكية.
بالتزامن مع الحدث، دعا فوج إطفاء اللاذقية جميع رجال الإطفاء غير المناوبين للالتحاق بالفوج في المقر الرئيسي، لدعم الجهود الكبيرة المبذولة حاليًا للسيطرة على الحريق.