https://sputnikarabic.ae/20230725/وزير-الدفاع-الروسي-يصل-إلى-كوريا-الشمالية-1079395157.html
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا روسيا برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى كوريا الشمالية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T18:39+0000
2023-07-25T18:39+0000
2023-07-25T18:51+0000
روسيا
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_7b4996748083e58880c0c5ef3dd366a8.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار سونان الدولي (إحدى ضواحي العاصمة بيونغ يانغ)، أقيمت مراسم رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري".ويشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات المكرسة للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية، 1950-1953.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".كما تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a0ce72c34604039328cb26144ccce86b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كوريا الشمالية
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو
18:39 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 18:51 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا روسيا برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى كوريا الشمالية.
وقالت الوزارة في بيان
: "في مطار سونان الدولي (إحدى ضواحي العاصمة بيونغ يانغ)، أقيمت مراسم رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري".
وعلى مهبط الطائرات، رحب وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الجنرال كانغ سون نام، بوزير الدفاع الروسي (شويغو).
ويشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات المكرسة للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية، 1950-1953.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
كما تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين
، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19).