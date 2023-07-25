عربي
https://sputnikarabic.ae/20230725/وزير-الدفاع-الروسي-يصل-إلى-كوريا-الشمالية-1079395157.html
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو
وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا روسيا برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى كوريا الشمالية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T18:39+0000
2023-07-25T18:51+0000
روسيا
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_7b4996748083e58880c0c5ef3dd366a8.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار سونان الدولي (إحدى ضواحي العاصمة بيونغ يانغ)، أقيمت مراسم رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري".ويشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات المكرسة للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية، 1950-1953.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".كما تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي ‏فيروس كورونا (كوفيد -19).‏
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068037601_428:0:3159:2048_1920x0_80_0_0_a0ce72c34604039328cb26144ccce86b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, كوريا الشمالية
روسيا, كوريا الشمالية

وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الشمالية... فيديو

18:39 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 18:51 GMT 25.07.2023)
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وفدا عسكريا روسيا برئاسة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصل إلى كوريا الشمالية.
وقالت الوزارة في بيان: "في مطار سونان الدولي (إحدى ضواحي العاصمة بيونغ يانغ)، أقيمت مراسم رسمية للوفد الروسي بمشاركة حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري".

وعلى مهبط الطائرات، رحب وزير دفاع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الجنرال كانغ سون نام، بوزير الدفاع الروسي (شويغو).

ويشارك الوفد العسكري الروسي في الاحتفالات المكرسة للذكرى السبعين لانتصار الشعب الكوري في حرب التحرير الوطنية، 1950-1953.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "هذه الزيارة ستساعد في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية، وستصبح مرحلة مهمة في تطوير التعاون بين البلدين".
كما تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الجاري، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ، منذ تفشي ‏فيروس كورونا (كوفيد -19).‏
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала