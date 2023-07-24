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https://sputnikarabic.ae/20230724/كوريا-الشمالية-تستقبل-وفدا-صينيا-في-أول-زيارة-بعد-جائحة-كوفيد-19-1079358510.html
كوريا الشمالية تستقبل وفدا صينيا في أول زيارة بعد جائحة "كوفيد-19"‏
كوريا الشمالية تستقبل وفدا صينيا في أول زيارة بعد جائحة "كوفيد-19"‏
تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الحالي، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد... 24.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-24T15:38+0000
2023-07-24T15:39+0000
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وستتم الزيارة بناء على دعوة من حكومة كوريا الشمالية، واللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الوفد الصيني يترأسه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، لي هونغ تشونغ.وتحيي كوريا الشمالية في 27 يوليو/ تموز الذكرى الـ70 لتوقيع اتفاقية الهدنة، التي أنهت الحرب الكورية 1950-1953.
https://sputnikarabic.ae/20230625/كوريا-الشمالية-تصريحات-بلينكن-بشأن-دور-الصين-هراء-ونحذر-من-رد-ساحق-على-الاستفزاز-الأمريكي-1078465535.html
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الصين, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تستقبل وفدا صينيا في أول زيارة بعد جائحة "كوفيد-19"‏

15:38 GMT 24.07.2023 (تم التحديث: 15:39 GMT 24.07.2023)
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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تستقبل كوريا الشمالية وفدا رفيع المستوى قادما من الصين، خلال الأسبوع الحالي، والذي يصل للمشاركة في احتفالات ‏الذكرى السنوية لانتهاء الحرب الكورية، في ما يُعتقد أنه أول زيارة لمسؤولين أجانب لبيونغ يانغ منذ تفشي ‏فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد -19).‏
وستتم الزيارة بناء على دعوة من حكومة كوريا الشمالية، واللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الوفد الصيني يترأسه عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، لي هونغ تشونغ.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
كوريا الشمالية: تصريحات بلينكن بشأن دور الصين "هراء" ونحذر من رد "ساحق" على الاستفزاز ‏الأمريكي
25 يونيو, 05:48 GMT
وتحيي كوريا الشمالية في 27 يوليو/ تموز الذكرى الـ70 لتوقيع اتفاقية الهدنة، التي أنهت الحرب الكورية 1950-1953.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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