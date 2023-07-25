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8 مصابين جراء زلزال أضنة جنوبي تركيا
8 مصابين جراء زلزال أضنة جنوبي تركيا
أصيب 8 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب، اليوم الثلاثاء، ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي تركيا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:23+0000
2023-07-25T12:23+0000
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وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه على تويتر، إن شخصين أصيبا في ولاية أضنة، و6 في ولاية عثمانية جراء الزلزال.وأضاف أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون التطرق لطبيعة إصاباتهم.وكان زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية أضنة، وشعر به سكان الولايات المجاورة، وفق وكالة "الأناضول" التركية.وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشهد-مهيب-لاهتزاز-جبال-تركيا-بعد-زلزال-عنيف-فيديو-1079376015.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

8 مصابين جراء زلزال أضنة جنوبي تركيا

12:23 GMT 25.07.2023
© AFP 2023 / Can Erokامرأة تتفاعل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في أضنة ، في 6 فبراير 2023 بعد زلزال بقوة 7.8 يضرب جنوب شرق البلاد.
امرأة تتفاعل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في أضنة ، في 6 فبراير 2023 بعد زلزال بقوة 7.8 يضرب جنوب شرق البلاد. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / Can Erok
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أصيب 8 أشخاص جراء الزلزال الذي ضرب، اليوم الثلاثاء، ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي تركيا.
وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه على تويتر، إن شخصين أصيبا في ولاية أضنة، و6 في ولاية عثمانية جراء الزلزال.
وأضاف أنه تم نقل المصابين الثمانية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون التطرق لطبيعة إصاباتهم.
وكان زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، قد ضرب صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية أضنة، وشعر به سكان الولايات المجاورة، وفق وكالة "الأناضول" التركية.
مشاهد من الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
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وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
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