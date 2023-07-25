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https://sputnikarabic.ae/20230725/مشهد-مهيب-لاهتزاز-جبال-تركيا-بعد-زلزال-عنيف-فيديو-1079376015.html
مشهد مهيب لاهتزاز جبال تركيا بعد زلزال عنيف... فيديو
مشهد مهيب لاهتزاز جبال تركيا بعد زلزال عنيف... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدا غريبا للحظة اهتزاز الجبال في ولاية أضنة التركية، على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة، صباح اليوم. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:38+0000
2023-07-25T09:38+0000
مجتمع
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وأظهرت المشاهد التي تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، الجبال وهي تهتز ويخرج منها الغبار في مشهد مهيب.وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية أضنة وشعر به سكان المناطق المحيطة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الساعة.
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نادي الفيديو, زلزال
نادي الفيديو, زلزال

مشهد مهيب لاهتزاز جبال تركيا بعد زلزال عنيف... فيديو

09:38 GMT 25.07.2023
© Photo / twitter/Birkitapbiralıntı-birinsanمشاهد من الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية
مشاهد من الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Photo / twitter/Birkitapbiralıntı-birinsan
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدا غريبا للحظة اهتزاز الجبال في ولاية أضنة التركية، على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة، صباح اليوم.
وأظهرت المشاهد التي تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، الجبال وهي تهتز ويخرج منها الغبار في مشهد مهيب.

وأحدثت المشاهد حالة من الهلع والخوف لدى سكان المناطق، وخرج السكان من منازلهم خوفا من سقوطها وانهيارها.

وصوّر السكان أجهزة الإنارة (الثريات) وهي تهتز بعنف نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة.

وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية أضنة وشعر به سكان المناطق المحيطة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الساعة.
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