مشهد مهيب لاهتزاز جبال تركيا بعد زلزال عنيف... فيديو
© Photo / twitter/Birkitapbiralıntı-birinsanمشاهد من الزلزال الذي ضرب ولاية أضنة التركية
© Photo / twitter/Birkitapbiralıntı-birinsan
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مشهدا غريبا للحظة اهتزاز الجبال في ولاية أضنة التركية، على خلفية الزلزال الذي ضرب المنطقة، صباح اليوم.
وأظهرت المشاهد التي تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، الجبال وهي تهتز ويخرج منها الغبار في مشهد مهيب.
وأحدثت المشاهد حالة من الهلع والخوف لدى سكان المناطق، وخرج السكان من منازلهم خوفا من سقوطها وانهيارها.
Deprem sonrası heryer toz duman #adana #deprem pic.twitter.com/E4kC7W5vQs— Birkitapbiralıntı-birinsan (@birkitapbiral) July 25, 2023
وصوّر السكان أجهزة الإنارة (الثريات) وهي تهتز بعنف نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 5.5 درجة.
وتسببت الهزة بحدوث تصدعات في بعض المنازل بحسب المشاهد التي تداولها نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
Adana Kozan Ferhatlı köyündeki bir markette deprem anı kameralara böyle yansıdı. pic.twitter.com/nj86db6mcm— Adanacity (@bizadanaliyik) July 25, 2023
ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية أضنة وشعر به سكان المناطق المحيطة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الساعة.