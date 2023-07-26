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https://sputnikarabic.ae/20230726/أردوغان-يجتمع-بمحمود-عباس-وإسماعيل-هنية-في-أنقرة-1079427661.html
أردوغان يجتمع بمحمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
أردوغان يجتمع بمحمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية" في العاصمة التركية... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T14:30+0000
2023-07-26T14:30+0000
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رجب طيب أردوغان
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وذكرت التقارير أن الرئيس عباس، أطلع نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.وخلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة، كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات بين البلدين.من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجرى في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.فيما شدد الرئيس التركي على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس, إسماعيل هنية, العالم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان يجتمع بمحمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

14:30 GMT 26.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، ومع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية" في العاصمة التركية أنقرة.
وذكرت التقارير أن الرئيس عباس، أطلع نظيره التركي على آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وخلال الاجتماع، تم بحث العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة، كما تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات بين البلدين.
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجرى في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا إلى إنجاز الوحدة الوطنية.
فيما شدد الرئيس التركي على دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
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